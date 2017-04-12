13 апреля 2017 года

Специалисты готовят основу для промысла на 2018 год

Материалы, обосновывающие ОДУ на 2018 г., рассматривались 20 марта на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию. Теперь им предстоит пройти этапы общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.

О том, чего ждать рыбакам на Дальнем Востоке, Fishnews рассказал врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.

Основным объектом дальневосточного промысла является минтай. Допустимый улов этого вида в трех ключевых подзонах Охотского моря предложено оставить на уровне 2017 г. Это по 348 тыс. тонн в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах и 270 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне.

Аналогичное решение было принято и в 2016 г., напомнил Алексей Байталюк. В первую очередь это связано с биологическими причинами – рисками для состояния запаса в связи с повышенным приловом молоди в период промысла, что может негативно сказаться на состоянии ресурса на ближайшую и среднесрочную перспективу. Также к осторожному подходу подталкивает ледовая обстановка, наблюдавшаяся в этом году. В связи с аномально малым количеством льда в Охотском море скопления минтая были неустойчивыми, поэтому ситуация до определенного момента была очень сложная, рыбакам приходилось работать в непростых условиях. Между тем недоосвоение в течение двух лет подряд грозит лишением долей квот, а это – прямой удар по предприятиям. Поэтому было принято взвешенное решение.

По Восточно-Сахалинской подзоне предложено незначительно увеличить ОДУ в сравнении с 2017 г. – на 3 тыс. тонн. В Южно-Курильской зоне – снижение объема по естественным причинам. Предварительные итоги первого этапа исследований на НИС «Профессор Кагановский» показывают, что предположения науки об уменьшении запасов минтая в этом районе подтверждаются, но оно не будет критическим, подобным тому, что наблюдалось в 90-х гг., и после 2020 г. запас, а соответственно, и общий допустимый улов стабилизируется на среднем уровне, отметил Алексей Байталюк.

Не происходит ничего неожиданного и в Западно-Беринговоморской зоне, уменьшение по сравнению с ОДУ 2017 г. обусловлено общим снижением запасов в северной части Берингова моря из-за отсутствия урожайных поколений в ближайшем пополнении. Такие события ученые прогнозировали еще несколько лет назад, заявил специалист.

Как стало известно Fishnews, ожидается незначительное общее снижение ОДУ минтая - на 5,2% - с 1 884 300 тонн в 2017 г. до 1 786 200 тонн в 2018-м.

Запасы ключевой для промысла охотской сельди стабильны, на 2018 г. допустимый улов практически такой же, как и на 2017-й. Промысел гижигинско-камчатской популяции уже несколько лет ведется в режиме возможного вылова, добыча успешна, с закрытием путины в Северо-Охотоморской подзоне часть судов может переориентироваться на освоение этого объекта. Что и происходит в настоящее время: суточные выловы составляют порядка 3-3,5 тыс. тонн и в ближайшие дни будет преодолен порог освоения 70% рекомендованного вылова. В целом ситуация по этому ресурсу пока не вызывает значительных опасений, заявил Алексей Байталюк.

Продолжается уменьшение объемов по корфо-карагинской сельди – эта популяция отличается вспышками численности с последующим снижением, скорость которого напрямую зависит от промыслового пресса и объема пополнения запаса. В настоящее время сбалансированность этих факторов позволяет снижать ОДУ постепенно.

Есть основания для позитивного прогноза по промыслу сельди в Западно-Беринговоморской зоне (осуществляется в режиме возможного вылова): подходы в районы добычи во многом зависят от конкретной океанологической ситуации, которая сейчас развивается благоприятно, и состояния запасов в восточной части Берингова моря, а оно находится на высоком уровне и тенденций к снижению пока не проявляет. Кроме того, Алексей Байталюк отметил, что сейчас наблюдается исторически высокий запас беринговоморской трески: к вылову рекомендовано 60 тыс. тонн. Таким образом, этот промысловый район сохраняет свою значимость.

В то же время наблюдается снижение запасов и общего допустимого улова трески у Западной Камчатки. Перевод специализированных ярусных судов из этого района в Берингово море позволит рассчитывать на полное освоение ОДУ в Западно-Беринговоморской зоне (вылов трески в 2017 г. уже составил около 8 тыс. тонн, это в два раза выше, чем за аналогичный период предыдущих лет). Достаточно стабильная ситуация с черным и белокорым палтусом, без больших изменений, обратил внимание специалист. Также он указал на восстановление ресурсов мойвы в Татарском проливе: рыбаки Хабаровского края после многолетнего перерыва уже в 2017 г. готовы вести промышленную добычу этого объекта.

Fishnews