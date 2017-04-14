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Представитель общественной организации «Надежда» Артем СУХОРУКОВ, председатель первичной профсоюзной организации ПБТФ, зампредседателя Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Петр КИСЕЛЕВ и председатель краевой организации Владимир НАГОРНЫЙ

Рыбацкий профсоюз подключился к «угольному вопросу» Находки

Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.

Рассматривать вопросы экологии – законное право организации, отметил председатель рыбацкого профсоюза в Приморье Владимир Нагорный. Для рыбака очень важно, чтобы экологическая ситуация не угрожала здоровью его родных и близких, а вернувшись на берег он мог отдохнуть и насладиться природой.

Для обсуждения «угольной проблемы» Находки на заседание комитета Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства пригласили представителей общественной организации «Надежда». Город раньше был гордостью рыбной отрасли. Но на сегодняшний день ситуация иная, отметили участники встречи. «Как объясняют власти, изменилась конъюнктура на мировых рынках. Но вместе с тем Находка превратилась в промышленное гетто. Идет очень жесткое, в промышленных масштабах, загрязнение не только окружающей среды в части воздуха, почвы, но и морской акватории», - рассказал представитель «Надежды» Артем Сухоруков.

По его словам, в 2016 г. общий объем перевалки составил более 40 млн тонн. «Это колоссальная цифра. В 2017 и 2018 году увеличение перевалки планируется до 100 млн тонн», – отметил участник общественной организации.

Владимир Нагорный рассказал о разговоре со знакомой горожанкой. «Я ее спросил: как у вас, есть реальные сдвиги, стало ли лучше? Мне в ответ в трубку прозвучало: «Как было, так и есть».

Участие в заседании также приняли гости из западных регионов – представители организации «Экозащита». Одно из направлений ее деятельности – оценка влияния угольной промышленности на окружающую среду. Сейчас представители организации посещают в России места, где стоит «угольный вопрос», рассказал сопредседатель «Экозащиты» Владимир Сливяк. По его словам, практически повсеместно, где представлена угольная промышленность, речь идет об игнорировании экологических норм и прав местного населения. Эра угля проходит, полагают в организации, а значит, компании, пока ситуация еще на пике, стараются по максимуму заработать.

«Для мест перевалки сейчас очень трудные, безусловно, времена, потому что все угольные компании, которые могут себе позволить наращивать производство и наращивать экспорт, это делают. Все хотят строить терминалы, все хотят больше переваливать, и главная ставка – на Китай. Хотя непохоже, чтобы Китаю это очень сильно было нужно. Но тем не менее в это вкладываются большие деньги. И насколько мы видим, компании действительно не заинтересованы никакие дополнительные траты нести», - заявил Владимир Сливяк. Он отметил, что в борьбе с экологическими угрозами помогает объединение граждан.

«Угольная проблема» Находки неоднократно поднималась на разных уровнях власти. Тема активно освещается в прессе. Власти говорят, что предприятия-угольщики останутся, но будут обеспечиваться условия для минимизации вреда окружающей среде,однако это слова, отметили представители «Надежды». Они заверили, что будут добиваться исправления ситуации, а также поблагодарили профсоюз за отклик.

Приморье и радиоактивные отходы

Уже не первый год профсоюзная организация поднимает вопрос о рисках строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева. На нынешнем заседании эта тема обсуждалась вновь.

Как считают в профсоюзе, непонятно, почему решено расположить объект в столь густонаселенном районе Приморья, в непосредственной близости от краевого центра, от лагеря «Океан» и зоны отдыха. Почему не учитывается, что Уссурийский залив – акватория прибрежного промысла и развития марикультуры. Кроме того, один из аргументов организации – район сейсмически небезопасный.

Снова вынести вопрос на обсуждение подтолкнули публикации, формирующие общественное мнение о скором начале строительства, рассказал коллегам Владимир Нагорный.

Как сообщает корреспондент Fishnews, недавно в СМИ прошла информация о том, что Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов появится в Приморье к 2021 г. Он будет перерабатывать и приводить в безопасное состояние накопленные радиоактивные материалы. Причем отмечается, что они будут надежно и безопасно упаковываться и передаваться для изоляции за пределами края.

Отраслевой профсоюз обращался в различные органы власти, однако ответы опасений не развеяли, рассказал Владимир Нагорный. На этот раз организация решила выйти с вопросами о рисках строительства центра на вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Место строительства необходимо перенести, считают в комитете профсоюза.

Fishnews

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