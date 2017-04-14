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Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

Борис Воронов: Будущее Амура в наших руках

В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.

Бассейн реки Амур расположен в пределах четырех государств и занимает первое место по разнообразию ихтиофауны среди российских рек. Его уникальность заключается еще и в том, что, несмотря на антропогенный пресс, из-за которого река оказывалась на грани техногенной катастрофы, в Амуре до сих пор сохранились ценные и редкие виды рыб; ведется полноценное промышленное рыболовство, в первую очередь лососевых.

Сегодня, по оценкам специалистов, общее экологическое состояние Амура понемногу улучшается. Как рассказал в интервью Fishnews председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис Воронов, прежде всего сказывается более высокая заинтересованность китайской стороны в решении экологических проблем бассейна реки. После крупной аварии на химическом заводе в городе Цзилинь в 2005 г. Китай приложил много усилий для ликвидации последствий серьезного загрязнения и решения проблемы антропогенного воздействия на Сунгари (приток Амура) со своей стороны.

«После этой аварии они буквально за 5 лет построили и ввели в строй больше 100 очистных сооружений различного статуса и соорудили две переливные дамбы на Сунгари. Перенесли подальше от берегов значительное число вредных производств. На многих предприятиях поменяли технологии производства, ввели оборотное водопотребление и т.п. Некоторые заводы, на которых не было возможности улучшить экологическую ситуацию, закрыли вовсе, - рассказал Борис Воронов. - Проделанная работа очень положительно сказалась на качестве воды в Амуре. Хотя, конечно, на снижение общей биогенной нагрузки на реку Китай повлиять не смог. Но в целом экологическая ситуация на Амуре, конечно, стала лучше. И у нас снова можно вылавливать и употреблять в пищу речную рыбу».

Вместе с тем, по словам профессора, сегодня сохраняется крайне непростая ситуация с рыбным запасами Амура, которую еще предстоит исправлять, долго и трудно.

«Сегодня сложно представить, но раньше, в начале прошлого века, весь бассейн Амура без исключения был нерестовым по лососевым. Даже реки Шилка и Аргунь, от слияния которых начинается Амур (это 2824 км от устья Амура), – все это был нерестовый бассейн по кете и значительная часть – по горбуше. Некоторые речки были настолько рыбными, что их можно было сравнить с реками охотского побережья.

Сейчас основные амурские лососевые нерестилища сосредоточены на участке от устья Амура до его слияния с рекой Уссури. Выше, до Хингана, доходят лишь отдельные стайки, а уж на Зее, Бурее никаких серьезных нерестов сегодня нет, тем более их нет на Шилке и Аргуни».

Таким образом, по словам ученого, от былых нерестовых площадей осталось менее 30%, из которых сегодня занято под действующими нерестилищами лишь 15-20%. Среди основных причин их сокращения – заиливание в результате рубок леса и пожаров (ежегодно выгорает примерно 1,5 млн га лесов в бассейне Амура, в катастрофические по горимости годы – до 6,5 млн га), перевылов и ухудшение качества воды.

Результаты прошлогодней лососевой путины, которая для Хабаровского края оказалась весьма успешной, сложно считать однозначным показателем того, что процесс восстановления амурских популяций лосося все-таки начался, полагает Борис Воронов. «Раньше один небольшой отрезок низовьев Амура давал рыбы столько же, сколько в прошлом году рыбаки Хабаровского края выловили лосося в целом. В прошлом году мы увидели лишь малую толику того, что можно было бы брать. Сейчас вроде бы в местах промышленного вылова активно работают ихтиологи, дают рекомендации, рыбаки к ним прислушиваются, но, как говорится, в свое время момент был упущен, и Амур перестал быть тем мощным нерестовым бассейном, каким он был когда-то.

В этом деле дает плохой результат отсутствие четкой, научно выверенной позиции – где, когда и сколько можно выловить, в чем причина снижения общей рыбопродуктивности Амура и что нужно сделать, чтобы ее восстановить или хотя бы повысить», - считает директор института.

Для того чтобы исправить положение, по словам собеседника Fishnews, необходим комплексный программный подход с серьезным научным обоснованием, поддержкой государства и заинтересованностью всех пользователей биоресурсов Амура. Отдельно взятыми мерами, будь то искусственное воспроизводство, расчистка нерестилищ или введение кардинальных запретов, ситуацию не изменить.

«Факт в том, что проблем, связанных с восстановлением и поддержанием нормальной продуктивности Амурского бассейна, еще очень много, их еще предстоит долго и трудно решать. Понятно, что безущербной для природных экосистем человеческой деятельности почти не бывает, поэтому надо думать, как этот ущерб снизить, чем компенсировать – строительством рыборазводных заводов и очистных сооружений, очисткой и восстановлением нерестилищ, охраной и т.п. Но если эту задачу решить, тогда, при таком подходе и постоянном совершенствовании экологической культуры населения и, прежде всего, рыбопользователей, рыбные запасы Амура можно было бы эксплуатировать бесконечно долго», - уверен Борис Воронов.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: китайлосось

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