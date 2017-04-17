17 апреля 2017 года

Российская наука может расширить присутствие на Шпицбергене

Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.

Заседание Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген провел ее председатель – вице-премьер Аркадий Дворкович. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что район архипелага экономически важен для российского рыболовства: там ежегодно добывается до 230 тыс. тонн донных водных биоресурсов, а концентрация промыслового флота периодически достигает 60 судов.

Укрепление позиций России в районе Шпицбергена в первую очередь связано с обеспечением безопасности мореплавания и оказанием необходимой экстренной помощи, а также созданием на островах условий для более эффективной работы рыбопромысловых предприятий Мурманской области, подчеркнула глава региона. По ее словам, в перспективе транспортная инфраструктура аэропортов и морского порта Мурманск способна полностью обеспечить прямое воздушное и морское сообщение с архипелагом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, Минобрнауки, Минфину и Федеральному агентству научных организаций поручено предусмотреть дополнительные средства из бюджета на финансирование научных исследований на архипелаге. Минсельхоз совместно с Росрыболовством должны проработать вопросы создания на Шпицбергене постоянно действующей морской биологической станции ПИНРО и базы Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Fishnews