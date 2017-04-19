19 апреля 2017 года

Минтайщикам прогнозируют удачный лов на Восточном Сахалине

В СахНИРО полагают, что промысловая обстановка на добыче минтая в Восточно-Сахалинской подзоне в апреле будет хорошей. Очень важно, чтобы в районе было достаточно крупнотоннажных судов, подчеркнули в институте.

Во втором квартале Восточно-Сахалинская подзона традиционно становится наиболее продуктивным районом добычи минтая в бассейне Охотского моря. Это связано с тем, что в первую декаду апреля обычно завершается сезон «А» путины в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

У берегов Сахалина лов минтая ведется главным образом на северо-восточном шельфе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в последние годы запасы в районе сохраняются в хорошем состоянии. В частности, в 2014 – 2016 гг. общий допустимый улов составлял более 100 тыс. тонн, высокой была и степень промыслового освоения.

ОДУ минтая на 2017 г. в Восточно-Сахалинской подзоне составляет 104 тыс. тонн. Это предполагает возможность и необходимость достаточно интенсивного промысла, как и в предыдущие годы, отметили в институте.

Основываясь на данных прошлых лет, ученые полагают, что во вторую половину апреля уловы минтая у северо-восточного Сахалина останутся как минимум на уровне 1000-1500 тонн в сутки. В случае подхода дополнительного количества судов суточные уловы могут возрасти и до 2000 тонн.

«Естественно, что в переходный сезонный период на промысловую обстановку в отдельные дни будет оказывать влияние активная циклоническая деятельность (сильные шторма). Определенные осложнения на добыче минтая в эти весенние месяцы будут связаны и с непростой ледовой обстановкой, которая ежегодно формируется в этой холодноводной части Охотского моря, – рассказали в СахНИРО. – В апреле большее число судов, очевидно, будет работать на добыче в самой северной части района, между 53° и 55° с.ш. Ближе к концу апреля и в мае промысловые суда будут иметь возможность облавливать преднерестовые и нерестовые скопления минтая, формирующиеся к югу от 53° с.ш., вплоть до 51° с.ш.».

Вся имеющаяся в распоряжении ученых информация позволяет надеяться, что промысловая обстановка на добыче минтая у северо-восточного Сахалина в апреле 2017 г. будет не менее успешной, чем в аналогичный период предыдущих трех лет. Очень важно, чтобы число крупнотоннажных судов на промысле минтая в районе в весенние месяцы было близким к уровню 2015 – 2016 гг. (24-25 единиц), подчеркнули в институте.

Fishnews