19 апреля 2017 года

Дмитрий Медведев: Повышать налоги мы не планируем

На вопросах налоговой системы глава правительства Дмитрий Медведев остановился, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2016 г. В этом году повышать налоги не планируется, подчеркнул премьер.

«Несколько лет назад было принято решение о стабильности условий налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги мы повышать не планируем», - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь о работе правительства в Госдуме. Он попросил депутатов о поддержке в этом решении, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам председателя правительства, фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки действует уже более трех лет. «Большинство изменений мы принимали по сборам в 2016 году, они были направлены на улучшение их собираемости. А также на привлечение дополнительных доходов за счет расширения базы», - рассказал премьер.

Он отметил, что в первом квартале 2017 г. налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это на самом деле очень важный показатель. Хотя еще Черчилль когда-то говорил, что популярны только расходы, а сбор денег для обеспечения никогда популярным быть не может. Но нам удалось увеличить собираемость налогов. Я считаю, это хороший результат», - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что тема налоговой нагрузки в рыбной отрасли особенно актуальна в свете планов по изменению системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами и использования ЕСХН. В марте в Росрыболовстве заявили, что внедрение инвестиционных квот потребует вложения значительных средств со стороны бизнеса, поэтому дополнительную нагрузку на рыбаков в ведомстве считают не совсем правильной и выступят за перенос рассмотрения вопроса о поправках в Налоговый кодекс.

Fishnews