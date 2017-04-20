Семгу Мурмана предложили защитить от туристов

20 апреля 2017 года
Камчатка – регион, богатый лососем и другими видами водных биоресурсов, и это нужно сберечь, стремиться к тому, чтобы рыбные запасы сохранить и преумножить, отмечает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.
Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.
18 апреля 2017 года
Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.
Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.
АтлантНИРО разработал проект программы по оценке запасов пелагических рыб в исключительной экономзоне Сенегала. Ожидается, что совместные исследования помогут обеспечить эффективную работу российских промысловых судов в водах республики.
17 апреля 2017 года
На данный момент нет гарантий, что при передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки будет выполнено поручение президента о сохранении специализации учебного заведения, заявили в Росрыболовстве.
20 апреля 2017 года
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект законодательных изменений, которые должны решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой.
Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.
Из методики определения минимального объема объектов аквакультуры удалили перечень видового состава. Документ применяется при организации торгов по рыбоводным участкам.
Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.
Камчатка – регион, богатый лососем и другими видами водных биоресурсов, и это нужно сберечь, стремиться к тому, чтобы рыбные запасы сохранить и преумножить, отмечает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.
Ученые Приморского края приступили к созданию программы по восстановлению экологического баланса бухты Золотой Рог. Изыскательские работы планируется завершить до конца года.
Обновленное законодательство о рыболовстве предполагает, что наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство, - к такому выводу пришло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при исследовании рынка труда в отрасли.
Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.
Копенгаген может подготовить иск в международный суд в отношении Великобритании, если она закроет исключительную экономзону для датских рыбаков. Датчане считают, что их права на акваторию Соединенного Королевства сложились исторически.
К 17 апреля российские пользователи освоили в общей сложности 1,63 млн тонн водных биоресурсов - на 3,6% выше уровня прошлого года. Прибавка на Дальнем Востоке обеспечена увеличением добычи сельди в Охотском море и трески в Беринговом.