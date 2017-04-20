20 апреля 2017 года

Семгу Мурмана предложили защитить от туристов

В Мурманской области вновь подняли вопрос установления моратория на сплав туристических групп по рекам Терского района. Эта мера рассматривается как способ сохранить запасы атлантического лосося.

На заседании комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы рассмотрели обращение председателя Совета депутатов Терского района Леонида Шевелева. Он предложил усилить охрану атлантического лосося и ввести мораторий на сплав туристических групп по рекам района и вылов в них семги, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

В обращении говорится, что воспроизводство лосося в реках муниципалитета находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Основными причинами названы недостаточное количество рыбинспекторов, хищническое браконьерство, а также незаконный и недекларируемый лов, осуществляемый многочисленными туристами.

По информации СМИ, Леонид Шевелев предлагает решить проблему трехлетним запретом на туристические спуски по рекам Варзуга и Умба, а также установкой временных постов сотрудников рыбоохраны и полиции на дорогах к точкам базирования браконьеров.

Парламентарии отметили, что решение проблемы требует более тщательного изучения. «К концу года мы увидим реальную ситуацию, проработав данный вопрос совместно с ПИНРО, правоохранительными и рыбоохранными органами», – сказал председатель комитета Валерий Пантелеев.

Отметим, в области не первый год обсуждаются проблемы с запасами лосося и возможность запрета на передвижение туристов по рекам. Еще в 2014 г. глава региона Марина Ковтун поручила подготовить план комплексной защиты природы Терского берега, уделив особое внимание вопросам охраны красной рыбы.

Fishnews