Переговоры B2B провел рыбный бизнес России и Кореи

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представило результаты анализа рынка труда в рыбной отрасли макрорегиона. В исследовании приняли участие компании из шести субъектов РФ.

К 17 апреля российские пользователи освоили в общей сложности 1,63 млн тонн водных биоресурсов - на 3,6% выше уровня прошлого года. Прибавка на Дальнем Востоке обеспечена увеличением добычи сельди в Охотском море и трески в Беринговом.

Обновленное законодательство о рыболовстве предполагает, что наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство, - к такому выводу пришло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при исследовании рынка труда в отрасли.

Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.

Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект законодательных изменений, которые должны решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой.

Дума поддержала поправки по госгранице для рыбацкого флота Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект законодательных изменений, которые должны решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой.

Экологи: Россия плохо подготовлена к борьбе с нефтеразливами Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.

Для аквакультуры убрали рамки Из методики определения минимального объема объектов аквакультуры удалили перечень видового состава. Документ применяется при организации торгов по рыбоводным участкам.

Приходите после праздников Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.

Сергей Барабанов: Для развития нужен ресурс Камчатка – регион, богатый лососем и другими видами водных биоресурсов, и это нужно сберечь, стремиться к тому, чтобы рыбные запасы сохранить и преумножить, отмечает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.

Семгу Мурмана предложили защитить от туристов В Мурманской области вновь подняли вопрос установления моратория на сплав туристических групп по рекам Терского района. Эта мера рассматривается как способ сохранить запасы атлантического лосося.

В Приморье разработают план по очистке бухты Золотой Рог Ученые Приморского края приступили к созданию программы по восстановлению экологического баланса бухты Золотой Рог. Изыскательские работы планируется завершить до конца года.

Инвестквоты учли в кадровом прогнозе Обновленное законодательство о рыболовстве предполагает, что наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство, - к такому выводу пришло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при исследовании рынка труда в отрасли.

Россия и Иран поддержали сохранение моратория по осетровым Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.