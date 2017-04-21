21 апреля 2017 года

Страна получила экологическую стратегию

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ до 2025 г. Правительству надлежит в течение трех месяцев определить план мероприятий по ее реализации.

Стратегия опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Документ определяет основные вызовы и угрозы экологической безопасности, а также цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в этой сфере на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.

В оценке текущего состояния экологической безопасности авторы документа, помимо прочего, обратили внимание на неблагоприятную ситуацию с качеством воды из-за промышленных, бытовых и сельскохозяйственных стоков. Отмечено, что 19% сточных вод сбрасывается без очистки, 70% - недостаточно очищенными и только 11% - очищенными до нормативов. Подчеркнута также опасность разливов нефти и нефтепродуктов, приводящих к длительному негативному воздействию на окружающую среду, особенно в Арктической зоне РФ.

К глобальным вызовам и угрозам экологической безопасности авторы документа отнесли рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов. На фоне глобализации экономики это приводит к борьбе за доступ к природным ресурсам и негативно отражается на состоянии национальной безопасности РФ, говорится в стратегии.

В перечень внутренних вызовов экологической безопасности включены загрязнение воды значительной части водных объектов и деградация экосистем малых рек. Кроме того, в список попали сокращение видового разнообразия животного мира, а также «существенная криминализация» и наличие теневого рынка в сфере природопользования.

Среди целей, основных задач и приоритетных направлений названы предотвращение загрязнения вод и восстановление водных экосистем, эффективное использование природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия.

Fishnews