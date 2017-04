21 апреля 2017 года

Канадский рыбак пытается достучаться до министерства голодовкой

Знаменитый канадский рыбак Ричард Джилетт объявил голодовку неделю назад, требуя разговора с министром рыболовства и океанов. Представитель отрасли хочет обсудить с чиновником сокращение квот на вылов креветки и краба, вызвавшее широкое недовольство.

20 апреля в Сент-Джонсе (столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор) около трех дюжин протестующих вышли на пикет к офису Министерства рыболовства и океанов. Демонстрация была посвящена поддержке знаменитого рыбака Ричарда Джиллета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Ричард Джилетт получил известность после участия в трех сезонах реалити-шоу Cold Water Cowboys. Кроме того, он является вице-президентом Федерации независимых морских промысловиков Ньюфаундленда и Лабрадора (Federation of Independent Sea Harvesters of Newfoundland and Labrador).

Ричард Джиллет объявил голодовку 13 апреля, требуя личной встречи или видеоконференции с министром рыболовства и океанов Домиником ЛеБланом, пишет портал The Star. Рыбак хочет обсудить с чиновником вопрос сокращения квот на креветку и краба-стригуна опилио.

По информации The Star, представители отрасли обвиняют Оттаву в опасной бесхозяйственности при управлении добычей различных объектов, начиная с краба и заканчивая мойвой.

Кроме телеконференции с министром Ричард Джиллет требует провести независимую оценку научного обоснования квот и управления рыбными промыслами провинции.

Также голодающий добивается пересмотра отношений между Союзом работников рыболовной, продовольственной и смежных отраслей и Министерством рыболовства и океанов.

На столь радикальную меру Ричард Джиллет решился после того, как Доминик ЛеБлан отказался встретиться с ним и президентом Федерации независимых морских промысловиков Ньюфаундленда и Лабрадора Районом Клири, сообщает зарубежный портал.

Позицию министерства озвучил региональный директор Кевин Андерсон. По его словам, в министерстве понимают сложность ситуации и готовы выслушать рыбаков. Однако, по словам Кевина Андерсона, результаты научной оценки популяций были доведены до широкой общественности, а с представителями отраслями проходили соответствующие консультации.

