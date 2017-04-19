Новости
Вице-президент Федерации независимых морских промысловиков Ньюфаундленда и Лабрадора Ричард ДЖИЛЕТТ. Фото портала The Star

Канадский рыбак пытается достучаться до министерства голодовкой

Знаменитый канадский рыбак Ричард Джилетт объявил голодовку неделю назад, требуя разговора с министром рыболовства и океанов. Представитель отрасли хочет обсудить с чиновником сокращение квот на вылов креветки и краба, вызвавшее широкое недовольство.

20 апреля в Сент-Джонсе (столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор) около трех дюжин протестующих вышли на пикет к офису Министерства рыболовства и океанов. Демонстрация была посвящена поддержке знаменитого рыбака Ричарда Джиллета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Ричард Джилетт получил известность после участия в трех сезонах реалити-шоу Cold Water Cowboys. Кроме того, он является вице-президентом Федерации независимых морских промысловиков Ньюфаундленда и Лабрадора (Federation of Independent Sea Harvesters of Newfoundland and Labrador).

Ричард Джиллет объявил голодовку 13 апреля, требуя личной встречи или видеоконференции с министром рыболовства и океанов Домиником ЛеБланом, пишет портал The Star. Рыбак хочет обсудить с чиновником вопрос сокращения квот на креветку и краба-стригуна опилио.

По информации The Star, представители отрасли обвиняют Оттаву в опасной бесхозяйственности при управлении добычей различных объектов, начиная с краба и заканчивая мойвой.

Кроме телеконференции с министром Ричард Джиллет требует провести независимую оценку научного обоснования квот и управления рыбными промыслами провинции.

Также голодающий добивается пересмотра отношений между Союзом работников рыболовной, продовольственной и смежных отраслей и Министерством рыболовства и океанов.

На столь радикальную меру Ричард Джиллет решился после того, как Доминик ЛеБлан отказался встретиться с ним и президентом Федерации независимых морских промысловиков Ньюфаундленда и Лабрадора Районом Клири, сообщает зарубежный портал.

Позицию министерства озвучил региональный директор Кевин Андерсон. По его словам, в министерстве понимают сложность ситуации и готовы выслушать рыбаков. Однако, по словам Кевина Андерсона, результаты научной оценки популяций были доведены до широкой общественности, а с представителями отраслями проходили соответствующие консультации.

Fishnews

НазадМетки: крабкреветка

Похожие новости

19 апреля 2017 года

Наука одобрила повышение ОДУ гребенчатой креветки

Ученый совет ТИНРО-Центра рекомендовал увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе на 150 тонн – до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы рыбаки освоят в конце года.

18 апреля 2017 года

Кирилл Фирсов: Хорошие уловы – не повод расслабляться

Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.

17 апреля 2017 года

Рыбалка в открытом море пока больше на бумаге

Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.

12 апреля 2017 года

Крымский порядок сдачи уловов могут распространить

Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.

07 апреля 2017 года

Китай не дождался российского краба

В Находке пограничники выявили очередной нелегальный цех по переработке краба, изъято более 1,6 тонны морепродукта. Ущерб от деятельности предприятия по предварительным подсчетам превысил 1,1 млн рублей.

06 апреля 2017 года

Крабы подзоны Приморье выходят на аукцион

Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.

Лента новостей

21 апреля 2017 года

О проблемах высшего образования в России

В высшем образовании РФ до сих пор доминируют традиционные технологии обучения, не позволяющие сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстро меняющемся мире, отмечает заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза Игорь Ким.

Глава Росрыболовства поручил не тормозить путину

Федеральный центр и дальневосточные регионы обсудили подготовку к предстоящей лососевой путине. Глава Росрыболовства Илья Шестаков уже в начале совещания дал поручения, которые должны обеспечить оперативность регулирования промысла.

Проект по «прибрежке» ушел в Госдуму

Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, поступил в Госдуму. В случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2019 г.

Камчатка ждет от «красной» путины хороших уловов

В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Отряду морских спасателей Дальнего Востока – 55 лет

Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ Росрыболовства исполнилось 55 лет. За это время он прошел большой и славный путь, отмечает председатель рыбацкого профсоюза Приморья Владимир Нагорный.

Поставки в Корею пойдут по новому сертификату

С 24 апреля вводится новая форма «сертификата здоровья» на экспортируемых из России в Южную Корею живых водных животных. Образец размещен на сайте ФГБУ «Нацрыббезопасность».

В Мировой океан – через пороги и барьеры

Проблемы, сдерживающие развитие океанического промысла, и меры по упрощению и сохранению доступа российских рыбаков к ресурсам Мирового океана обсуждались на круглом столе в Совете Федерации.

Минсельхоз и ФСБ проработают вопрос учета улова

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства и ФСБ изучить возможность распространения опыта Сахалинской области по организации рыболовства в 6-мильной зоне и упрощения учета уловов прибрежного промысла.

Южной Корее выделили российские квоты

В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.

Страна получила экологическую стратегию

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ до 2025 г. Правительству надлежит в течение трех месяцев определить план мероприятий по ее реализации.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН

Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

Сергей ИВАШКИН

От корвета до траулера

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Все интервью

Личное мнение

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

Директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор

Борис ВОРОНОВ

Будущее Амура в наших руках

Все материалы

Крупным планом

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.