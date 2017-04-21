21 апреля 2017 года

Отряду морских спасателей Дальнего Востока – 55 лет

Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ Росрыболовства исполнилось 55 лет. За это время он прошел большой и славный путь, отмечает председатель рыбацкого профсоюза Приморья Владимир Нагорный.

21 апреля 1962 г. разрозненные спасательные суда в Дальневосточном бассейнебыли объединены в «Экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» флота рыбной промышленности СССР. Они были переданы на баланс Управления «Приморрыбфлот».

«Четыре раза отряд претерпел реорганизации и входил в различные предприятия и ведомства, - обратил внимание председатель Приморского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный. – Тем не менее спасательные суда несли свою нелегкую службу во всех дальневосточных рыбопромысловых экспедициях».

На сегодняшний день ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» обеспечивает непрерывное дежурство в открытом море, в районах промысла и пунктах базирования рыбопромыслового флота. Специалисты собирают и анализируют информацию о текущей обстановке в море. Сотрудники отряда проводят освидетельствования на соответствие нормам Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ), а также консультируют рыбаков по вопросам морской безопасности.

По данным Росрыболовства, только за прошедший год отряд выполнил 11 аварийно-спасательных операций, сообщает корреспондент Fishnews.

«Главное богатство Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь рыбакам, попавшим в беду. Высококвалифицированные судоводители и судомеханики, матросы и мотористы, врачи и водолазы составляют костяк коллектива отряда. И хотя сегодня спасатели трудятся на устаревших специализированных судах, они никогда не впадают в уныние и всегда выполняют свою работу на высочайшем профессиональном уровне», - говорится в поздравительном обращении профсоюзной организации.

От имени профсоюза Владимир Нагорный пожелал всем работникам спасательного отряда здоровья, счастья, благополучия, спокойного моря и радостных встреч у родных берегов.

Fishnews