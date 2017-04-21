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Заседание расширенного штаба лососевой путины. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Камчатка ждет от «красной» путины хороших уловов

В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Настрой на лосось оптимистичный

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын отметил, что Камчатка выбрана местом проведения штаба, поскольку регион уже на протяжении восьми лет удерживает лидирующие позиции в стране по объемам вылова.

«Мы не устаем говорить, что в этом заслуга наших рыбаков, – подчеркнул Владимир Галицын. – Лососевая путина для Камчатки – это один из самых важных не только в экономическом, но и в социальном отношении проектов, куда вовлечено множество людей, особенно проживающих в отдаленных населенных пунктах края».

Куратор краевого рыбохозяйственного комплекса рассказал, что прогнозные показатели предстоящей путины на Камчатке «достаточно позитивные». «В этом году прогноз 187 тыс. тонн. Были прогнозы у нас в прошлые годы и 100, и 90 тысяч. Уверен, что всю рыбу, подошедшую к берегам Камчатки, рыбаки освоят на 100% и переработают ее в основном на берегу», - сказал Владимир Галицын.

«Действительно, то, что касается Камчатского края, то здесь прогнозы достаточно хорошие. У нас не очень позитивные прогнозы по Сахалинской области, и в целом по России прогнозы чуть ниже тех, которые были у нас в предыдущие годы», - добавил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Напомним, по итогам лососевой путины прошлого года камчатские рыбаки выловили более 230 тыс. тонн при изначальном прогнозе в 154 тыс. тонн.

«Безусловно, организация лососевой путины в предыдущие годы показала свою эффективность по бассейновому принципу. И мы будем просить Илью Васильевича сохранить существующую практику и принцип, чтобы и в будущие периоды наши рыбаки не испытывали сложности, как это было до 2008 года», - подчеркнул Владимир Галицын.

Краю нужны поправки в «рыбное» законодательство

Ранее Камчатский край выступил с инициативой о расширении полномочий региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Планируется, что это позволит оперативно решать вопросы, возникающие во время путины. «Например, у нас есть большая проблема с организацией промысла чавычи на Западной Камчатке. Ее запасы упали почти в пять раз за эти десять лет, и мы ее отдаем исключительно на любительское рыболовство удебными орудиями лова. В этом году комиссия, к сожалению, не сможет регулировать применение удебных или сетных орудий лова, что вызовет большие проблемы. Но, надеюсь, нам удастся этот вопрос решить, если комиссии будут предоставлены большие полномочия», - отметил глава краевого минрыбхоза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, особое внимание на совещании уделили борьбе с браконьерством.

«Конечно, работа территориального управления, по сравнению с той работой, которая была до этого, становится лучше. Во-первых, взаимодействие с погранслужбой, взаимодействие с МВД становится более, так скажем, сплоченным, и скоординированная работа идет именно по пресечению браконьерской деятельности. Это нас не может не радовать. Очень важно и регулирование промысла в рамках принимаемых решений анадромной комиссии, и тех предложений, которые дает отраслевая наука, - подчеркнул Илья Шестаков. - Мне кажется, что в целом ситуация, конечно, в этой части в Камчатском крае из года в год становится лучше».

Владимир Галицын попросил руководителя Росрыболовства поддержать инициативу Камчатского края об ужесточении ответственности за незаконную добычу, транспортировку и хранение водных биоресурсов.

«Проблема глобальная для Камчатки и других субъектов Дальнего Востока. Сегодня достаточно сложно привлечь к ответственности людей, которые раздельно транспортируют, хранят, реализуют незаконно добытую рыбу. Есть пробел в законодательстве, которым очень искусно пользуются наши незаконопослушные граждане, - обратил внимание Владимир Галицын. - Есть соответствующая инициатива, которая нами была подготовлена и внесена в Государственную Думу, направлена депутату Ирине Анатольевне Яровой. Я надеюсь, Илья Васильевич поддержит нас и поможет оперативно внести соответствующие изменения».

Fishnews

  • Заседание расширенного штаба лососевой путины. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Заседание штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир ГАЛИЦЫН. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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