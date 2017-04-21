24 апреля 2017 года

Сессия ПИКЕС во Владивостоке обещает стать насыщенной

26-я сессия ПИКЕС, которая пройдет в столице Приморья в октябре, будет посвящена влиянию изменений среды на экологию и биоресурсы Северной Пацифики. Расписание научных сессий и семинаров расширено, в программе – открытые лекции для студентов.

Межсессионная встреча Ученого совета Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС) прошла в Рыбохозяйственном научном центре тихоокеанских островов в Гонолулу. От России в мероприятии участвовали представители ТИНРО-Центра. На повестке дня были промежуточные отчеты комитетов и экспертных групп, подготовка научных мероприятий и публикаций, взаимодействие с дружественными международными организациями, планирование ежегодных встреч.

Кроме того, секретариат ПИКЕС сделал доклад о ходе подготовки 26-й ежегодной сессии, которая пройдет во Владивостоке в октябре. Ее основная тема – «Влияние изменений среды на биологические ресурсы и экосистемные услуги Северной Пацифики». Была отмечена продуктивная работа российского организационного комитета. Расписание научных сессий и семинаров расширено с учетом того, что встреча будет проходить в Дальневосточном федеральном университете, который имеет подходящую инфраструктуру для проведения таких мероприятий. В программе публичные лекции для студентов ДВФУ и учащихся Международной лингвистической школы.

В качестве одного из самых приоритетных направлений ПИКЕС рассматривает вовлечение молодых ученых в исследование морских экосистем и выработку научно обоснованных стратегий их использования. На заседаниях этому вопросу уделили большое внимание. В частности обсуждался ход подготовки совместной с Международным советом по исследованию моря (ICES, ИКЕС) конференции молодых ученых, изучающих океан и его влияние на жизнь людей. Мероприятие пройдет в начале лета в Пусане. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, Россия – среди стран, из которых поступило наибольшее число заявок.

Накануне заседаний ученого совета прошла встреча Управляющего совета комплексной научной программы прогнозирования и оценки изменений экосистем Северной Пацифики (FUTURE) Было решено, что в рамках встречи ПИКЕС-2017 во Владивостоке ход реализации FUTURE рассмотрят на специальной пленарной сессии.

Кроме того, в рамках встречи прошел семинар рабочей группы по подготовке новой версии отчета о состоянии морских экосистем Северной Пацифики. Было решено, что его структура в основном повторит структуру двух предыдущих, однако сам отчет, его подготовка и сопровождение теперь будут базироваться на использовании интернет-технологий. Другой особенностью новой версии отчета станут разделы по гуманитарным аспектам морских наук.

В последний день мероприятия его участники посетили рыбацкую деревню в Гонолулу, где находятся причалы для промысловых судов, знаменитый рыбный аукцион, работают компании, обслуживающие флот, и поставщики оптовых партий рыбопродукции.

Fishnews