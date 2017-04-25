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Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Виталий Целуйко: На промысле жизнь протекает интересно!

Добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий, это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь, отмечает капитан-директор Виталий Целуйко.

Капитан-директор Виталий Целуйко работает в ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» уже пять лет. До этого он прошел практически все ступени рыбацкой карьеры: от простого матроса до самого главного человека на судне.

«Жизнь с морем я связал в 1988 году. Это получилось нецеленаправленно, просто возникла такая жизненная ситуация, что нужны были деньги. Ну и решил попробовать, друзья помогли мне попасть в Советскую Гавань, и в свой первый рейс я пошел матросом-обработчиком. Вот так и началась моя рыбацкая карьера. Никогда не думал, что так получится, но засосало, затянуло, и я ни о чем не жалею», - рассказал Виталий Целуйко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Первый раз погоны капитана он надел в 1996 г., а в Южно-Курильский рыбокомбинат попал в 2012 г., когда компания пригласила перегнать из Норвегии пароход, а затем возглавить это судно для дальнейшей работы Суда под управлением Виталия Целуйко в основном добывали минтай, треску, кальмара.

Моряк отметил, что промысел сильно изменился по сравнению с советскими временами – стало доступным современное оборудование, сильно облегчающее работу. А вот с популярностью морских профессий ситуация, наоборот, ухудшилась – они уже не считаются престижными. Капитан вспоминает 90-е годы: «Когда рыбаки возвращались к родным берегам из полугодичного рейса, выполнив, а то и перевыполнив план, весь город встречал суда, собираясь на причале с оркестром, транспарантами, это были очень радостные и теплые моменты!»

Сейчас же, по словам Виталия Целуйко, стало трудно найти толковых специалистов. «Штурманский состав, «механическую» группу еще можно собрать, а вот таких кадров, как электромеханик-автоматчик, специалист по настройке рыборазделочного оборудования (механик ТО), радист (сейчас их называют «помощник капитана по радиоэлектронике»), – нет, молодежь не идет на флот, а старый костяк понемногу выходит на пенсию», – констатировал моряк.

Добывать рыбу непросто, на промысле хватает экстремальных ситуаций. В ноябре 2006 г. судно под управлением Виталия Целуйко, добывающее минтай в Беринговом море, попало в сильный шторм. «Высота волн достигала 9 метров, ветер дул со скоростью 30 метров в секунду и более, а мы не успели спрятаться в укрытие, уйти под берег. И вот в течение двух суток, удерживая судно в положении носом на волну, мы молились о том, чтобы не встал главный двигатель и нас не развернуло поперек волны, - рассказал капитан. - Летало на пароходе вообще все. Вот тогда я вспомнил всех святых! Но благодаря профессионализму и сплоченности экипажа справились, пережили ненастье. Сначала отсыпались сутки, потом навели порядок, все закрепили, убрали на свои места (в том числе и продукцию – ее тоже разметало по трюму) и продолжили работать».

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» вспомнил и про то, как у одного из членов экипажа схватило сердце, и случай пожара на судне, который, к счастью, благодаря профессионализму команды быстро потушили.

«Море не прощает ошибок, - подчеркнул Виталий Целуйко. - Поэтому перед каждым рейсом на судовом собрании я объясняю людям, куда и зачем мы идем, напоминаю, что у всех дома остались близкие и родственники, которые ждут своего кормильца живым и здоровым. Что экипаж – одна большая семья, которая должна быть дружной и в любую трудную минуту готовой проявить взаимовыручку. Растопыриваю пятерню, говорю: «Вот видите – пять пальцев; когда каждый из них сам по себе, его можно без особого усилия сломать. А если их сожмем в единый кулак, его повредить довольно трудно».

Несмотря на все опасности рыбацкой профессии, себя капитан видит только на добывающем флоте. Заниматься простым перегоном судов ему показалось «постно».

«Ведь добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий. Порой на одном небольшом косяке собирается до десятка судов. И вот, действительно, где помогают приобретенные с годами работы опыт и выдержка: помимо того, что надо безопасно разойтись с соседними судами, нужно еще и взять хороший улов. Так что рыбный промысел – это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь», - резюмировал капитан.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: кальмарминтайнорвегия

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