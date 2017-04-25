25 апреля 2017 года

Сахалинским школьникам подбирают рыбное меню

Для школьных столовых Сахалинской области выбирают новые блюда из минтая, добытого местными компаниями. В дегустации участвуют сами учащиеся, а также их родители, педагоги и представители власти.

Первые пробы состоялись в столовой гимназии № 3 Южно-Сахалинска. Дегустационной комиссии предложили отведать пять блюд из филе минтая: фрикадельки, рыбу, тушеную в томате с овощами, рыбу в омлете, рыбу, запеченную в фольге, и рыбу аппетитную.

Начальник департамента образования городской администрации Анастасия Киктева обратила внимание, что сегодня в рационе учащихся отмечается недостаток рыбы. Его планируется восполнять, используя не только лосося.

«Добычу минтая ведут рыбаки Сахалина и Курил, их продукция попадает на стол жителей области максимально свежей и качественной, - сказал губернатор Олег Кожемяко, принимавший участие в дегустации. – Задача нашей комиссии – оценить внешний вид и вкус блюд, а также определить, в каком виде эта рыба понравится ученикам».

Шеф-повар Иван Быковский, приготовивший блюда для дегустации, отметил, что школьное питание предполагает ряд ограничений. «Продукция не может быть обжарена, - сказал он. – Разрешено только тушение, запекание и варка, то есть щадящие режимы тепловой обработки. Ограничено также использование специй».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации, большинством голосов участники дегустационной комиссии высказались за включение в школьное меню трех блюд: рыбы, тушеной в томате с овощами, аппетитной и в омлете. Но это решение не стало окончательным, будет проведена еще одна дегустация для учеников других школ областного центра и их родителей. В дальнейшем предпринимателям Южно-Сахалинска, которые занимаются обеспечением школьного питания, предложат включить выбранные блюда в постоянный ассортимент.

Напомним, что на Сахалине реализовывается проект «Доступная рыба», запущенный в 2015 г. Он предусматривает широкий комплекс мер по обеспечению населения широким ассортиментом недорогой и качественной рыбопродукции от местных предприятий.

Fishnews