26 апреля 2017 года

Расширение ТОР «Камчатка» привлечет инвестиции

Включение еще четырех муниципальных образований Камчатского края в территорию опережающего развития позволит реализовать инвестпроекты более чем на 13 млрд рублей, отметил губернатор Владимир Илюхин. Часть вложений направят в рыбохозяйственный сектор.

Совещание по развитию ТОР провел на Камчатке заместитель председателя Правительства РФ – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По итогам мероприятия губернатор Владимир Илюхин ответил на вопросы журналистов.

Напомним, предложения по расширению границ ТОСЭР «Камчатка» подготовили краевые власти. Эту инициативу поддержали Минвостокразвития и полпред.

«Я признателен Юрию Петровичу за такую позицию, потому что у нас сегодня есть заявки еще от четырех районов – это Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский, где возможна реализация проектов на общую сумму более 13 млрд рублей», – рассказал глава региона. По его словам, в числе крупных проектов – строительство рыбоперерабатывающих заводов, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Юрий Трутнев отметил, что режим ТОСЭР в крае будут применять по мере необходимости. «Там, где будут возникать новые проекты, мы для них будем применять режим территории опережающего развития, расширять ТОР «Камчатка». У нас есть такая возможность. Задерживать не будем никого», – подчеркнул полпред.

Напомним, что постановление Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 г. В настоящее время резидентами ТОР являются 20 предприятий с общим объемом инвестиций более 13,5 млрд рублей.

Fishnews