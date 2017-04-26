26 апреля 2017 года

Ответ судостроителей порадовал президента

На встрече в Рыбинске президент Владимир Путин поинтересовался у ярославских судостроителей, работают ли для них «квоты под киль». Решение было рассчитано на помощь отечественным верфям, отметил глава государства.

Тема инвестиционных квот была поднята на встрече, которую президент Владимир Путин проводил с представителями деловых кругов Ярославской области. О работе предприятия рассказало руководство судостроительного завода «Вымпел».

Как уже сообщал Fishnews, правительство распоряжением от 20 апреля утвердило список видов водных биоресурсов, по которым будут выделяться квоты вылова на инвестиционные цели. Судостроители отмечают рост интереса рыбаков в результате принятых решений.

Глава государства поинтересовался у гендиректора «Вымпела» Олега Белкова, работают ли для верфи «квоты под киль». «Да. Наконец-то мы сдвинули эту тему», – ответил руководитель компании.

Президента на эти слова отреагировал позитивно. «Слава богу», – сказал Владимир Путин.

По его мнению, это говорит об эффективности механизма. «То есть это значит, что решение в целом было правильным и оно было рассчитано, по сути, на помощь нашим судостроителям. Дай бог, чтобы так развивалось», – отметил президент.

Fishnews