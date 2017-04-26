Ответ судостроителей порадовал президента

26 апреля 2017 года
Новая территория опережающего развития в Хабаровском крае – ТОСЭР «Николаевск» – должна создать стимулы для рыбопереработки и судоремонта. Инвесторы продолжают работу по реализации своих проектов.
«Рыбная» правкомиссия учла предложения ВАРПЭ об установлении дополнительных требований при выделении инвестиционных квот для береговых предприятий. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу проработать в этой части вопросы регулирования распределения инвестквот.
Включение еще четырех муниципальных образований Камчатского края в территорию опережающего развития позволит реализовать инвестпроекты более чем на 13 млрд рублей, отметил губернатор Владимир Илюхин. Часть вложений направят в рыбохозяйственный сектор.
25 апреля 2017 года
Правительство Индонезии намерено ратифицировать соглашение о границах исключительных экономических зон с Филиппинами. По мнению индонезийских властей, это поможет активизировать борьбу с ННН-промыслом.
24 апреля 2017 года
Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
26 апреля 2017 года
Росрыболовство считает необходимым отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений в отрасли до 2019 г., подтвердил глава ведомства Илья Шестаков. Подготовлен проект соответствующего доклада президенту.
Минсельхоз предложил учитывать удаленность района промысла при расчете начальной цены на аукционах, в рамках которых реализуются доли квот на вылов в районах действия международных договоров. Такое изменение поможет устранить проблемы, которые возникли на торгах ранее, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.
Новая территория опережающего развития в Хабаровском крае – ТОСЭР «Николаевск» – должна создать стимулы для рыбопереработки и судоремонта. Инвесторы продолжают работу по реализации своих проектов.
Участники национального стенда России на Seafood Expo Global обсудили с руководством отрасли ситуацию на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы.
Ряд стран до сих пор не ввел общие для ЕС правила по контролю за рыболовством, говорится в докладе Еврокомиссии. Связано это с тем, что в новом законодательстве выявлены определенные изъяны.
«Рыбная» правкомиссия учла предложения ВАРПЭ об установлении дополнительных требований при выделении инвестиционных квот для береговых предприятий. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу проработать в этой части вопросы регулирования распределения инвестквот.
На встрече главы государства с представителями деловых кругов Ярославской области в Рыбинске гендиректор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков рассказал о работе предприятия и его проектах, в том числе о сотрудничестве с рыбаками.
Включение еще четырех муниципальных образований Камчатского края в территорию опережающего развития позволит реализовать инвестпроекты более чем на 13 млрд рублей, отметил губернатор Владимир Илюхин. Часть вложений направят в рыбохозяйственный сектор.
На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.
25 апреля 2017 года
25 апреля в Брюсселе начала работу выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представляют более двух десятков предприятий, объединенных в рамках национального стенда.