27 апреля 2017 года

Перспективы природоохранных зон обсуждают на Камчатке

Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.

Вторая региональная конференция «Особо охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления и перспективы развития» открылась 27 марта. Мероприятие организовано министерством природных ресурсов и экологии региона совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

В конференции участвуют представители федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований, науки, общественных природоохранных организаций и учреждений. Собравшихся приветствовал заместитель председателя правительства Владимир Галицын:

«Мы живем на уникальной земле. И наша основная задача - сохранить ее в том виде, в котором она досталась нам от наших предков, и передать нашим потомкам. На достижение этой цели направлена сегодня совместная работа федеральных и региональных органов власти, науки, нашей общественности. Многие из вас бывали в разных уголках России и мира, но их сложно сравнивать с Камчаткой, ведь это одна из немногих территорий, сохранившая тот ландшафт, ту природу, которая была здесь исторически. Наши заповедники известны не только на территории Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. Особое место в сохранении природных богатств края также занимают территории регионального значения, входящие в природный парк «Вулканы Камчатки».

Зампред пожелал участникам конференции конструктивной и продуктивной работы. О деятельности правительства края, направленной на сохранение и развитие ООПТ, в своем вступительном слове рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Василий Прийдун.

«Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края проводится работа по оптимизации действующей системы сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), по совершенствованию нормативно-правовой базы функционирования ООПТ регионального значения, а также работа по встраиванию природных парков Камчатского края в региональные экономические системы в качестве полноценного участника, что является залогом их устойчивого развития. Кроме того, запланированы работы по расчету допустимых рекреационных нагрузок на отдельные ландшафтные комплексы природных парков, а также по экономической оценке ООПТ регионального значения», – сказал глава регионального ведомства.

Он выразил надежду, что на конференции будут выработаны конкретные предложения по охране окружающей среды на ООПТ, их роли и месте в экологическом просвещении, путям интеграции ООПТ Камчатского края в социально-экономическое развитие региона и другим направлениям.

После окончания пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям. На них участники более точечно обсудят вопросы, посвященные проблемам и перспективам развития особо охраняемых природных территорий края. Все материалы конференции будут размещены в Интернете.

Напомним, что сеть особо охраняемых природных территорий Камчатки включает 4 объекта федерального значения (Кроноцкий, Корякский и Командорский заповедники, Южно-Камчатский государственный природный заказник); 113 объектов регионального значения (4 природных парка, 15 заказников, 94 памятника природы); 2 объекта местного значения (ландшафтный природный парк и заказник – научный стационар).

Fishnews