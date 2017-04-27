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Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Виктор Ашарин: Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин рассказал Fishnews, как проходит работа по корректировке законодательства для рыбоводства.

Принятый в 2013 г. закон об аквакультуре стал для хозяйств фундаментом развития. Документ, который обсуждали и корректировали не один год, можно было бы назвать законодательным прорывом, устрой он все стороны. Однако предприниматели считают, что дискуссия еще не завершена и закон нуждается в корректировке. Ряд проблем, в частности, осветила в интервью Fishnews заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.

В частности, предприятиям по-прежнему запрещено многоцелевое использование рыбопромысловых участков (как для рыболовства, так и для товарного выращивания объектов марикультуры).

«Данный вопрос в настоящее время актуален для ряда регионов, где большая часть акваторий занята под рыбопромысловые участки, особенно для Сахалина», - обратил внимание начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин.

Он отметил, что рыбоводные и рыбопромысловые участки – это абсолютно разные понятия с точки зрения закона. «Предоставление в пользование рыбоводных и рыбопромысловых участков регулируются разными нормативными правовыми актами. Деятельность может быть в чем-то и схожа, но к заявителям на РПУ и РВУ всегда были разные требования и обязательства по их использованию», - констатировал представитель ведомства.

Однако сейчас, по его словам, проблема решается. Минсельхоз и Росрыболовство синхронизируют эти направления, чтобы дать возможность заниматься аквакультурой на уже предоставленных РПУ. Подготовлен законопроект, который урегулирует вопрос, подчеркнул Виктор Ашарин.

Говоря о создании морских рыбоводных участков, он отметил, что до недавнего времени в некоторых регионах органы государственной власти к работе по формированию границ РВУ подходили формально: заявителю отказывали по причинам наложения предлагаемых границ на границы рыбопромысловых участков, особо охраняемых природных территорий и т.д.

«Вместе с тем органам государственной власти необходимо детально рассматривать поступающие предложения и при необходимости их корректировать. Это значительно упростит процедуру для самих претендентов. Сейчас такая работа Росрыболовством организована», - заявил глава управления.

В пример он привел Приморье: до вступления в силу закона об аквакультуре рыбоводство там осуществлялось на площади около 20 тыс. га. В 2016 г. и в конце марта нынешнего года в крае сформировано порядка 160 рыбоводных участков общей площадью более 38 тыс. га. То есть рыбоводный фонд увеличен почти в два раза.

Собеседник Fishnews подчеркнул, что наибольшую прозрачность распределения участков обеспечивает аукцион. «Это консолидированная позиция всех ведомств. Поэтому все новые участки идут на открытый аукцион. С момента вступления в силу закона об аквакультуре по аукционам предоставлено в пользование уже более 900 рыбоводных участков площадью свыше 50 тыс. га. В бюджет по результатам этих торгов поступило более 190 млн рублей», - рассказал Виктор Ашарин.

Он добавил, что участки, на которых люди ранее занимались аквакультурой, в том числе на основании лицензии на водопользование, предоставляются по конкурсу. «То есть сегодня работает механизм, при котором учитывается история рыбоводного хозяйства. Главное, чтобы пользователь был добросовестным и занимался выращиванием рыбы и других морепродуктов, - отметил представитель ведомства. - Такие рыбоводные хозяйства получат преимущество, чтобы не остаться «за бортом».

Кроме того, Виктор Ашарин побеседовал с Fishnews о принудительном расторжении договоров, передаче полномочий по формированию РВУ регионам, нормах производства продукции, праве собственности на высаженные объекты, предоставлении отчетности, внедрении научных разработок и пр.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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