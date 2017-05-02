02 мая 2017 года

Фареры пожаловались на российские контрольные точки

Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.

На полях международной выставки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017 заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел встречу с министром рыболовства Фарерских островов Хэйни Карстеном Хойдалом.

Они обсудили вопросы регулирования промысла в части прохождения контрольных пунктов (точек) при пересечении границы исключительной экономзоны России, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Фарерская сторона рассказала о трудностях, возникающих у судов, которые хотят из северных районов Шпицбергена войти в ИЭЗ России для добычи креветки. Из-за того, что контрольные пункты «Север-1» и «Север-2» находятся далеко от района промысла, флот вынужден проходить большие расстояния.

Илья Шестаков пояснил, что режим контроля распространяется как на иностранных, так и на российских рыбопромышленников. Порядок прохождения контрольных точек утвержден приказом ФСБ России и Федерального агентства по рыболовству от 15 февраля 2010 г. № 56/91. Однако с прошлого года ведомства работают над совершенствованием этой системы, отметил глава Росрыболовства.

По словам Ильи Шестакова, особый интерес вызывает сотрудничество России и Фарер в области аквакультуры. В частности, для российской стороны важен опыт Фарерских островов по выращиванию атлантического лосося.

Стороны обсудили возможность официального визита российской делегации для ознакомления с работой фарерских предприятий. Предполагается, что поездка может состояться в середине июня. Илья Шестаков в свою очередь пригласил Хэйни Карстена Хойдала с делегацией принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий. Напомним, мероприятия пройдут при поддержке Росрыболовства с 14 по 16 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге.

Fishnews