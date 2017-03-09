09 марта 2017 года

Инвестквоты и контрольные точки обсудили в Минсельхозе

В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.

Вопросы снятия административных барьеров и повышения требований к соблюдению правил безопасности мореплавания обсуждались в Минсельхозе на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры. Совещание провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По контрольным точкам планируются изменения

В рамках первого вопроса речь шла о целесообразности сохранения института контрольных точек. Предлагается оптимизировать этот механизм путем отмены нормы, обязующей капитанов российского флота неоднократно вызывать на связь суда погранслужбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Для этого планируется подготовить изменения в совместный приказ ФСБ России и Росрыболовства в части упрощения процедур прохождения судами контрольных пунктов (точек), а также приведения системы в соответствие с промысловой обстановкой. Кроме того, предлагается рассмотреть предложения по дальнейшему упрощению требований при условии оснащения судов новейшими аппаратно-техническими комплексами контроля.

Замечания учли в проектах по инвестквотам

Участники совещания также рассмотрели вопрос, касающийся распределения инвестиционных квот. Пакет подзаконных актов, регулирующих эти вопросы, доработан с учетом последних замечаний правительства.

Срок подачи заявок в 2017 г. скорректирован с учетом выхода проектов актов правительства, что позволит своевременно начать реализацию соответствующих положений закона о рыболовстве в текущем году, заявили в пресс-службе. По итогам обсуждения проекты актов Правительства направлены на итоговое согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Также обсуждались меры по повышению уровня безопасности мореплавания и ответственности за ее соблюдение на промысле. На заседании рассмотрено предложение Росрыболовства о включении в пакет обязательных документов для получения права на добычу сертификата соответствия рыбопромыслового судна и судовладельца (за исключением маломерных судов) нормам Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ) и Системы управления безопасной эксплуатацией судна и предотвращения загрязнения окружающей среды (СУБ).

Fishnews