Новости
Вопросы снятия административных барьеров и повышения требований к соблюдению правил безопасности мореплавания обсуждались в Минсельхозе на заседании специальной рабочей группы. Фото пресс-службы ФАР

Инвестквоты и контрольные точки обсудили в Минсельхозе

В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.

Вопросы снятия административных барьеров и повышения требований к соблюдению правил безопасности мореплавания обсуждались в Минсельхозе на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры. Совещание провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По контрольным точкам планируются изменения

В рамках первого вопроса речь шла о целесообразности сохранения института контрольных точек. Предлагается оптимизировать этот механизм путем отмены нормы, обязующей капитанов российского флота неоднократно вызывать на связь суда погранслужбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Для этого планируется подготовить изменения в совместный приказ ФСБ России и Росрыболовства в части упрощения процедур прохождения судами контрольных пунктов (точек), а также приведения системы в соответствие с промысловой обстановкой. Кроме того, предлагается рассмотреть предложения по дальнейшему упрощению требований при условии оснащения судов новейшими аппаратно-техническими комплексами контроля.

Замечания учли в проектах по инвестквотам

Участники совещания также рассмотрели вопрос, касающийся распределения инвестиционных квот. Пакет подзаконных актов, регулирующих эти вопросы, доработан с учетом последних замечаний правительства.

Срок подачи заявок в 2017 г. скорректирован с учетом выхода проектов актов правительства, что позволит своевременно начать реализацию соответствующих положений закона о рыболовстве в текущем году, заявили в пресс-службе. По итогам обсуждения проекты актов Правительства направлены на итоговое согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Также обсуждались меры по повышению уровня безопасности мореплавания и ответственности за ее соблюдение на промысле. На заседании рассмотрено предложение Росрыболовства о включении в пакет обязательных документов для получения права на добычу сертификата соответствия рыбопромыслового судна и судовладельца (за исключением маломерных судов) нормам Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ) и Системы управления безопасной эксплуатацией судна и предотвращения загрязнения окружающей среды (СУБ).

Fishnews

НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство

Похожие новости

09 марта 2017 года

Посчитывать плату за выбросы в водоемы – по новым правилам

Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

Мойва Татарского пролива ждет рыбаков

Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.

Транспортникам предложат российские проекты

Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.

Дальневосточные разделы презентуют на ВЭФ

Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Крымским портам подготовили путь развития

В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.

Иностранцам упростили въезд в свободный порт

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.

Лента новостей

09 марта 2017 года

Посчитывать плату за выбросы в водоемы – по новым правилам

Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

Мойва Татарского пролива ждет рыбаков

Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.

Рыбный рынок Италии встряхнула забастовка

Забастовка итальянских рыбаков, проходившая с 28 февраля по 5 марта, привела к резкому росту цен на продукцию морского промысла в стране. Причиной протеста стало значительное повышение штрафов за выбросы прилова.

Транспортникам предложат российские проекты

Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.

Дальневосточные разделы презентуют на ВЭФ

Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Крымским портам подготовили путь развития

В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.

Агрессивного браконьера из КНДР осудили на 4 года

В Находке осужден еще один член экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10». В октябре 2016 г. браконьеры из КНДР в момент задержания устроили стычку с российскими пограничниками.

Ученые дали прогноз по ставриде

При пополнении запасов ставриды в южной части Тихого океана на среднемноголетнем уровне или выше допустимую величину изъятия в будущем году можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, считают в АтлантНИРО.

Иностранцам упростили въезд в свободный порт

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.

07 марта 2017 года

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.