02 мая 2017 года

Российско-японские переговоры: взгляд из-за рубежа

Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.

Китайская газета Global Times пишет, что развитие двусторонних отношений между Россией и Японией ограничено связями Страны восходящего солнца с Западом. Именно об этом якобы свидетельствует тот факт, что Синдзо Абэ сделал Москву не единственной целью своей зарубежной поездки. Сразу после завершения переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр вылетел в Лондон, чтобы встретиться с британской коллегой Терезой Мэй для обсуждения перспектив развития беспошлинной торговли. По мнению китайских журналистов, этот жест должен показать Западу, что в отношениях с Москвой Токио проявит сдержанность и сохранит необходимую дистанцию.

Китайские СМИ упомянули и ситуацию на Корейском полуострове, ставшую одной из центральных тем встречи, которую провели Владимир Путин и Синдзо Абэ. Указывая на открытие паромного сообщения между Россией и КНДР в мае, корреспонденты считают возможным усиление конфронтации РФ и США на корейском направлении, что также способно осложнить переговорный процесс между Москвой и Токио.

Японские средства массовой информации отмечают, что экономические инициативы Страны восходящего солнца по важности уступили ядерной проблеме Северной Кореи. По мнению Nikkei, Токио во время нынешних переговоров предпринял весьма ограниченные шаги для решения территориальной проблемы. Более того, кризис на Корейском полуострове и охлаждение в отношениях между Москвой и Вашингтоном вообще ставят под вопрос продолжение наметившегося в последние месяцы прогресса, пишет газета.

Как ранее сообщал Fishnews, на встрече в российской столице лидеры Японии и РФ договорились для обсуждения двусторонних экономических проектов на Южных Курилах отправить туда совместную исследовательскую группу. Эти острова являются причиной многолетнего территориального спора. Группа, состоящая из экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и соответствующих госструктур, станет первой в своем роде за послевоенный период. В частности, Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились работать вместе над проектами в области аквакультуры и экотуризма.

Японский премьер-министр заявил, что обе стороны намерены значительно расширить совместную экономическую деятельность, которая поможет в будущем добиться прогресса в решении территориального спора и заключении мирного договора.

По информации Nikkei, в японском правительстве назвали результаты встречи положительными, так как лидеры государств подписали соглашение. Однако, по словам источника издания, близкого к премьер-министру, Синдзо Абэ время от времени выказывал раздражение ходом переговоров, так как они не двигались с мертвой точки с декабря прошлого года.

28 апреля в Москве также провели встречу первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, которые подписали актуализированный план работ по конкретизации плана сотрудничества по восьми направлениям. Тем не менее источники Nikkei в японском правительстве считают, что прогресс в этом направлении может остановиться.

Владимир Путин и Синдзо Абэ вновь встретятся в июле во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Дальнейшие трения между Москвой и Вашингтоном по поводу КНДР или Сирии могут поставить Японию в сложную ситуацию, отмечает издание.

Japan Times, в свою очередь, обратила внимание, что оба лидера никак не указали на наличие прогресса в решении многолетнего территориального спора.

Fishnews