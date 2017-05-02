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Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.

Напомним, что 6 апреля в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялся первый юридический форум, посвященный актуальным вопросам правового регулирования рыбной отрасли. Организаторами мероприятия выступили Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

От размытых формулировок к административным барьерам

Эксперты обратили внимание на недостаточную четкость формулировок закона о рыболовстве. В сочетании с отсылками на возможность использования норм других федеральных законов, без конкретизации границ такого применения, это привело к широкому толкованию судебными и административными органами норм ФЗ о рыболовстве, вплоть до их противоположного применения, сообщили Fishnews в Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

«Подобная ситуация к настоящему моменту привела к ряду негативных последствий, оказывающих непосредственное влияние на стабильность хозяйственных отношений в рыбохозяйственной отрасли», - говорится в рекомендациях по итогам форума. В качестве примеров перечисляются возникшие практики ареста права на добычу водных биоресурсов как имущественного права; недопустимое вмешательство службы судебных приставов и правоохранительных органов в текущую деятельность терорганов Росрыболовства и т.д.

Налоговое бремя грозит прибавить в весе

Участники форума высказали опасения в связи с проектом ФЗ о внесении изменений в статьи 333.3 и 346.2 Налогового кодекса РФ. Предлагаемое регулирование, по мнению экспертов, влечет усиление налогового бремени на предприятия отрасли, прежде всего на рыболовецкие артели и рыбохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса, расположенные в удаленных, малозаселенных регионах страны.

«Участники форума отмечают, что подобное регулирование ведет к деградации отрасли и усилению депрессивного состояния территорий, признанных Правительством РФ нуждающимися в мерах по опережающему социально-экономическому развитию. Изменение действующего налогового порядка окажет пагубное влияние на развитие отрасли», – подчеркнули авторы рекомендаций.

Без российской прописки

Кроме того, эксперты обратили внимание на сложности правового характера, с которыми сталкиваются рыбохозяйственные предприятия, работая в море за пределами таможенной территории ЕАЭС. «Поставки подобной продукции на территорию Российской Федерации выявили недоработки существующего нормативного правового регулирования. Соответствующая продукция не получает статус отечественной продукции и ее ввоз на территорию Российской Федерации без необходимости соблюдения установленных для иностранных товаров таможенных формальностей оказывается невозможным», – указывают авторы рекомендаций.

Эксперты предлагают

Обобщив замечания, Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре утвердила и направила в высшие государственные органы власти ряд рекомендаций.

Так, Правительству России и Госдуме предложено при разработке нормативных правовых актов исходить из приоритета стратегических целей развития отрасли и государства над решением оперативных задач, в частности отказаться от фискальной направленности регулирования отношений.

При разработке норм, касающихся налогообложения предприятий отрасли, в обязательном порядке должны использоваться научный подход с применением соответствующих методик расчета; учитываться промысловая статистика, социально-экономические и климатические особенности региона и другие аспекты. При этом увеличение налогового бремени должно быть тщательно проработано и апробировано в течение нескольких лет, чтобы не нанести вред экономической деятельности предприятия.

Правительству предложено поручить разработать механизм направления сборов и платежей, получаемых государством за предоставление в пользование водных биоресурсов или возмещение вреда ВБР, на нужды изучения, воспроизводства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.

Также в рекомендациях отмечается важность разработки норм, которые обеспечивали бы однозначное признание статуса российской продукции для продукции, выработанной за пределами таможенной территории Таможенного союза на морских судах под российским флагом из сырья (уловов), полученного от иностранных судов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: РСППаквакультураправительстворосрыболовство

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