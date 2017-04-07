07 апреля 2017 года

Отрасли нужен стратегический подход к законотворчеству

На площадке форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» эксперты обсудили правовые последствия недавних изменений в отраслевом законодательстве и иные проблемы, которые затрудняют работу рыбохозяйственных предприятий.

6 апреля в Российском союзе промышленников и предпринимателей прошел форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». Открывая мероприятие, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев отметил, что такой формат позволил собрать вместе юристов, работающих на предприятиях отрасли, сотрудников адвокатских бюро, экспертов из Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗиСП), депутатов Госдумы, представителей различных органов государственной власти.

«Все юристы, все работают в одном пространстве, но по-разному представляют основные тенденции и темы в рыбной отрасли», – отметил руководитель комиссии, пригласив аудиторию к профессиональному экспертному разговору об отраслевых проблемах.

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов также приветствовал участников форума, одобрив новую форму обсуждения юридических вопросов, которые накопились у рыбаков. Он поздравил Германа Зверева с избранием президентом ВАРПЭ, призвав объединить усилия профильной комиссии РСПП и ассоциации и направить их на создание благоприятных условий как для крупных компаний рыбного рынка, так и для малого и среднего предпринимательства.

На обсуждение были вынесены две основные темы, сообщает корреспондент Fishnews. Во-первых, последствия для законодательства, которые может повлечь появление в законе о рыболовстве нового вид квот – под инвестиции – и изменение механизма предоставления права на добычу. И во-вторых, грядущие поправки в Налоговый кодекс, которые по сути меняют правовую природу сбора за пользование ВБР, превращая его в налог.

Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий рассказал, что в свете концептуальных изменений, которые были приняты в закон о рыболовстве, возникает вопрос о пересмотре налогового законодательства. Однако, сославшись на доклад ВАРПЭ на коллегии Росрыболовства, депутат высказал мнение, что действующая система налогообложения показала достаточную эффективность.

«Происходит ежегодно увеличение фактического поступления налогов со стороны рыбохозяйственных предприятий в бюджет. Поэтому законодатель должен крайне внимательно отнестись к возможным изменениям и учитывать прежде всего ту инвестиционную нагрузку, которая ляжет на предприятия рыбохозяйственного комплекса, – предупредил парламентарий. – Это очень серьезный вопрос, и мы должны сохранить те темпы роста, которые показывает рыбная отрасль».

Завотделом природоресурсного законодательства ИЗиСП Елена Галиновская подчеркнула важность оценки того, направлена ли законодательная инициатива на решение оперативных, сиюминутных вопросов либо она действительно работает на стратегическое развитие отрасли, страны и конкретных регионов. «Как эксперт могу сказать, что хотелось бы пожелать законопроекту большего внимания к решению стратегических вопросов», – охарактеризовала она инициативу по сужению круга предприятий, имеющих льготу по сбору за пользование ВБР.

«Мне кажется, есть определенная недостаточность оценки тех субъектов, на которых в настоящее время распространяются льготы. С точки зрения социально-экономического развития регионов практически все получающие льготы рыбохозяйственные субъекты так или иначе обеспечивают это развитие и заслуживают того, чтобы эта норма работала именно в том состоянии, в котором она сейчас находится», – уточнила Елена Галиновская.

Рассматривая перспективы квот под инвестиции, ведущий научный сотрудник ИЗиСП Дмитрий Сиваков обратился к опыту зарубежных стран, экспериментировавших с привязкой квот к судам, и указал на риск чрезмерного наращивания мощностей рыбопромыслового флота по отношению к сырьевой базе. Он напомнил о важности следования ключевому принципу – соотносимости вылова (антропогенной нагрузки) и имеющихся запасов ВБР в естественном состоянии.

Хотя в нынешнем виде квота на инвестиционные цели несколько отступает от западных образцов «квот под киль», она все же дает основания для сомнений. «Не хочу ругать нормы, которые еще не успели подействовать на нынешнее право, – пояснил эксперт. – Важно, как они реально будут действовать на практике».

Дмитрий Сиваков также критически отнесся к недостаточному финансированию государством мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Он предложил направлять платежи, получаемые от аукционов по квотам или участкам, а также от возмещения экологического ущерба, целевым порядком на задачи по изучению и восстановлению запасов ВБР.

Рыбопромышленникам нужно не только обороняться от негативных законодательных инициатив, но и смотреть на шаг вперед и пробовать расшить узкие места в законодательстве, которые мешают жить, высказал мнение партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Порфирьев. В качестве примера он привел известное дело «Доброфлота», которое, по его словам, показывает, как «правоприменитель на местах может закрыть целое направление бизнеса и абсолютно добросовестные практики по сути поставить вне закона».

Неопределенность по таможенному оформлению рыбной продукции, произведенной в открытом море российскими судами, требует урегулирования этого вопроса. В конце прошлого года вышло соответствующее поручение президента, значит, бизнес-сообществу нужно добиваться законодательных изменений и передачи правительству полномочий для принятия акта, где были бы четко прописаны особенности определения происхождения рыбной продукции, считает партнер адвокатского бюро.

Юрист Ассоциации добытчиков минтая Наталья Казакова выразила обеспокоенность в связи с действиями правоохранительных органов, а именно подразделений следственного комитета, прокуратуры и службы судебных приставов, которые считают себя вправе накладывать арест на доли квот. Начиная с рубежа 2013-2014 гг. такая практика встречалась в Хабаровском крае, Мурманской области, на Сахалине и в Приморье, при этом местные суды встали на сторону силовиков.

Судебные решения ставят под вопрос возможность реализации программы инвестиционных квот, если продолжится размывание госполитики управления доступом к ресурсу между различными ведомствами. «Если судебная власть говорит, что право на добычу и доля квоты в праве на добычу – это обычное имущественное право, на которое можно накладывать аресты и обращать взыскание, о каких инвестиционных институтах, инвестиционных правоотношениях мы тогда говорим?» – поинтересовалась юрист.

С другой стороны, раз уж рассматривают долю квоты как объект гражданских прав, многие предприятия хотели бы иметь возможность оценить это право и поставить на баланс в качестве неимущественного актива. В связи с этим Наталья Казакова отметила, что пора определиться, является ли доля квоты в праве на добычу имущественным правом или нет. В первом случае рыбаки примут на себя как преимущества, так и риски такого концептуального подхода. Во втором – необходимо менять правоприменительную практику в регионах и корректировать формулировки в ряде статей закона о рыболовстве, чтобы не допустить блокировки промысла по решению непрофильных ведомств.

В ходе дальнейшего обмена мнениями участники форума обсудили различные взгляды на сущность права на добычу и варианты решения проблемы с его приостановкой. Позицию профильного комитета Госдумы привел Владимир Блоцкий, назвав перечисленные дела попыткой «нового рейдерского механизма». «Законодатель и Росрыболовство всегда исходили из того, что доля квоты не является объектом гражданско-правовых отношений, – заявил депутат. – Считаю вполне возможным оперативно подготовить законопроект, который бы четко отрегулировал эти вопросы, потому что расширительное толкование закона в данном случае недопустимо, тем более когда речь идет о правовом беспределе».

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев отметил, что по итогам форума комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре подготовит рекомендации и представит их президенту РСПП Александру Шохину для дальнейшего направления в Госдуму, аппарат Верховного суда, правительство и иные органы власти. С учетом имевшей место острой и заинтересованной дискуссии он предложил сделать юридический форум ежегодным и в следующий раз сосредоточиться на теме контрольно-надзорной деятельности.

Fishnews