02 мая 2017 года

Отраслевое сообщество поддерживает ученых ТИНРО

Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.

Напомним, что директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Лев Бочаров и его первый заместитель Юрий Блинов были задержаны в марте. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, в отношении руководителя института и его первого зама возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении Льва Бочарова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении Юрия Блинова – в виде заключения под стражу.

Коллектив ТИНРО-Центра по итогам собрания, состоявшегося 17 марта, выступил с открытым обращением в поддержку руководства института. Солидарность с учеными выразил президиум Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.

Директора ТИНРО и его заместителя поддержали отраслевые объединения, коллективы компаний и институтов из разных регионов, сообщает корреспондент Fishnews. В письмах, опубликованных в открытом доступе на сайте научного учреждения, отмечена роль Льва Бочарова и Юрия Блинова в развитии рыбохозяйственной науки и рыбной промышленности в целом. Также в обращениях поднят вопрос о том, что, учитывая возраст и заслуги ученых, нужно смягчить меры пресечения.

Отметим, что Лев Бочаров является национальным делегатом России в Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). В нынешнем году наша страна готовится принимать 26-ю сессию PICES – масштабная встреча специалистов из разных стран должна пройти осенью во Владивостоке. В апреле исполнительный секретарь PICES Робин Браун направил в ТИНРО письмо, в котором благодарит Льва Бочарова и коллектив института за то, как было организовано посещение секретариатом PICES места проведения сессии (опубликовано с переводом на сайте российского учреждения). Отмечен высокий уровень, на котором под руководством главы ТИНРО организовывались сессии ПИКЕС в России в предыдущие годы.

В апреле сотрудники ТИНРО также обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, руководителю шестого следственного управления ГСУ СК РФ Александру Зюбанову, заместителю генпрокурора Юрию Гулягину. В этих письмах коллектив института просит смягчить меру пресечения Юрию Блинову. Под стражу заключен ранее не судимый человек, ученый с мировым именем, говорится в обращениях.

«Сотрудники ТИНРО-Центра и профессиональное сообщество сомневаются в необходимости содержания Юрия Блинова под стражей. Коллеги обоснованно считают, что эта мера представляется излишне суровой, тем более в свете проблем со здоровьем Юрия Блинова», – сказано в письме.

Fishnews