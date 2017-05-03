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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

В подзоне Приморье есть серьезный промысловый запас минтая, который надо только подтвердить, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов. По его словам, рыбаки края уверены, что этот ресурс нужно выводить из «одуемых» в возможный вылов.

Минтай подзоны Приморье – весьма своеобразный для промысла объект, отметил президент региональной ассоциации Георгий Мартынов в беседе с корреспондентом Fishnews. По словам руководителя АРПП, это связано как с сезонностью, так и с особыми условиями добычи.

«В последние годы, к сожалению, в подзоне Приморье идет значительное сокращение ОДУ минтая. Так, в 2002 году общий допустимый улов установили в размере 62,81 тыс. тонн. Напомню, на тот момент еще не вышел федеральный закон о рыболовстве, а квоты распределялись не по «историческому принципу», а по заявкам: предприятие просит, а государство решает, удовлетворить просьбу или нет.

Спустя 10 лет, в 2012 году, ОДУ минтая подзоны Приморье составил уже 13,8 тыс. тонн, в 2014 – 10,28 тыс. тон, в 2015 – 4,58 тыс. тонн, в 2016 – 4,42 тыс. тонн и в 2017 – 5,55 тыс. тонн.

И если в 2002 году фактически было освоено 16,6 тыс. тонн, то в прошлом году реально выловили порядка 3,2 тыс. тонн», - рассказал глава объединения.

Президент ассоциации обратил внимание, что в районе уже давно не проводятся серьезные ресурсные исследования. Не имея подтвержденных данных, ученые из года в год снижают допустимый улов до самого минимума. «Ни в коем случае не обвиняю нашу науку, - подчеркнул Георгий Мартынов. - У них просто нет денег на эти работы».

У главы АРПП нет никаких сомнений, что в подзоне Приморье имеется серьезный промысловый запас. В пример он привел компанию «Акватехнологии», которая успешно добывает в этом районе минтай.

«Я считаю, что недостаточное финансирование науки в данном случае можно отнести к административным барьерам. Промысловый запас есть, его надо только подтвердить», - заявил собеседник Fishnews.

По словам Георгия Мартынова, в среде приморских рыбаков есть единое твердое понимание, что минтай в подзоне Приморье из ОДУ необходимо выводить в возможный вылов. Эту позицию поддерживают и компании, которые имеют значительную часть долей квот на добычу минтая, отметил руководитель ассоциации.

«Мы дважды рассматривали вопрос на Дальневосточном научно-промысловом совете, и оба раза он поддержал инициативу вывода из ОДУ. ТИНРО, наш отраслевой институт на Дальнем Востоке, тоже за. Однако в ходе последнего обсуждения представитель ВНИРО огласил вердикт института: для перевода минтая подзоны Приморье в объекты возможного вылова нет оснований», - рассказал Георгий Мартынов.

Он подчеркнул, что перевод минтая подзоны из ОДУ в ВВ откроет доступ к ресурсу большему числу компаний. «В настоящее время основная квота (42%) принадлежит предприятиям, входящим в группу компаний «Доброфлот», а все остальное разбито по достаточно небольшим долям. Если мы выведем минтай из ОДУ, то дадим возможность работать на нем всем желающим», - отметил глава ассоциации.

Это поможет поддержать и береговые рыбокомбинаты, и предприятия, которые вообще не имеют квот, добавил он.

«К тому же переход из ОДУ в возможный вылов – не навсегда, - обратил внимание президент АРПП. - Можно осуществить его на год-два и затем посмотреть на результаты. Всегда можно будет вернуться обратно. Но я полагаю, что этого не понадобится. Найдутся новые предприятия – стабильные пользователи, будет развиваться береговая переработка».

Полный текст читайте в разделе «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: ОДУдальний востокминтай

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