10 мая 2017 года

«Родные острова» поздравили ветеранов

Команда фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленниками Сахалинской области, поздравила ветеранов Невельского городского округа с Днем Победы. Подарки и открытки к празднику передали участникам ВОВ из Невельска, Горнозаводска и Шебунино.

К праздничной акции регионального фонда «Родные острова» в этом году присоединились участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они передали ветеранам, детям войны и труженикам тыла «Письма Победы». Учащиеся нескольких школ подписали открытки со стихами и словами благодарности.

«Видно, как ребята меняются. Эти встречи учат их быть благодарными и сопереживать, - отметила руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы», педагог-организатор школы № 6 Марина Богданова, - такие встречи с ветеранами очень важны для ребят. В этом году школьники впервые лично поздравляли ветеранов и порой не могли скрыть слез. Их переполняли эмоции».

Поздравления ветеранов с Днем Победы стали доброй традицией, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда. В прошлом году они были почетными гостями на торжественной церемонии открытия «Родных островов». В 2017 г. было принято решение приехать в гости к каждому.

«Мы постарались максимально задействовать в этой акции поздравления ветеранов нашу молодежь – команду фонда. Общение с ветеранами – лучшие уроки патриотизма, - рассказал член попечительского совета «Родных островов» Игорь Янчук. - К сожалению, с каждым годом все меньше остается очевидцев этих страшных событий. И мне хотелось бы обратиться к нашему молодому поколению - у вас есть неоценимая возможность побыть рядом с нашими ветеранами, пообщаться с ними, посмотреть их фотоальбомы и награды, узнать правду о войне от непосредственных участников и свидетелей тех событий. Не упустите эту возможность!»

Игорь Янчук встретился с двумя невельчанами, освободителями Южного Сахалина и Курил, чтобы лично поблагодарить их за стойкость и мужество в годы войны. Осенью 1943 г. Павла Павловича Умнова призвали в армию, а с 1944 г. он служил в пограничных войсках. Вспоминает, что 9 мая 1945 г. всех солдат собрали и сказали, что война окончена. Для всех, кроме них. На пограничной службе нельзя было расслабляться даже в мирное время.

Бывший рядовой 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, прошедший тяжелые испытания Великой Отечественной войны, Георгий Александрович Красногоров больше рассказывал о своей работе с молодежью в мирное время. Он активист ветеранского движения.

Региональный фонд «Родные острова» был основан в 2016 г. Его учредителями являются стабильные компании рыбной отрасли, руководители которых родились и выросли на Сахалине. Основными направлениями деятельности «Родных островов» стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов, помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, развитие талантов одаренных детей.

Fishnews