10 мая 2017 года

Камчатка намерена поднять вопрос учета уловов

На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.

Дальневосточный научно-промысловый совет соберется 12 мая во Владивостоке. На встрече представителей власти, бизнеса и науки делегация Камчатки намерена поднять вопрос снятия административных барьеров.

Речь идет об упрощении работы предприятий, доставляющих рыбу в свежем виде для переработки на береговые заводы. «Ранее сахалинские коллеги провели эксперимент по шестимильной зоне и внесли ряд поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Мы уже тогда предлагали не замыкаться шестью милями, а закрепить необходимые преференции для всех рыбаков, кто осуществляет лов рыбы и морепродуктов в терморе, внутренних водах, экономзоне на разных типах судов и в обязательном порядке доставляет продукцию в свежем виде на берег. Такой режим работает успешно на Северном бассейне. Считаю, именно в таком виде этот опыт надо распространить», – заявил Fishnews зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Напомним, что в прошлом году в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были внесены изменения об особых условиях промысла в шестимильной прибрежной зоне Сахалина и Курил. В частности, судам дали возможность вести учет добытых уловов водных биоресурсов в промысловом журнале в местах доставки.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам заседания профильной правкомиссии поручил проработать вопрос о возможности распространения положительного опыта Сахалинской области на районы, прилегающие к другим прибрежным регионам.

Помимо этого, камчатская делегация готова обсудить вопрос использования на промысле жаберных сетей. Напомним, что по этой теме в крае разгорелась дискуссия. По мнению Владимира Галицына, нужно дать региональным комиссиям по анадромным регулировать виды орудий лова, в том числе использование жаберных сетей. Но, отметил собеседник, Росрыболовство возражает против включения этой компетенции в полномочия комиссии, считая, что это должно регулироваться правилами рыболовства. «Я же полагаю, что правила рыболовства - документ общий, стратегический. А использование орудий лова – вопрос безопасности, эффективности текущего промысла. Представьте, резко изменилась промысловая обстановка – невода штормом выкинуло на берег, и мы не сможем воспользоваться альтернативными орудиями лова. Комиссия занимается вопросами оперативного регулирования. Туда входят представители и науки, и территориального управления Росрыболовства, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы закрепить вопрос за этим органом», - заключил зампред - министр.

Fishnews