Новости
В прошлом году за три дня Vladivostok Boat Show посетило около 5 тыс. человек. Фото предоставлено организаторами

Посетителям Vladivostok Boat Show не дадут скучать

В списке мероприятий международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, – парусные регаты, семейные шоу, тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования. Новинкой сезона станет фестиваль водных видов спорта.

Во Владивостоке в самом разгаре подготовка к выставке, которая пройдет в яхт-клубе «Семь футов». Напомним, в этом году Vladivostok Boat Show станет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума.

Как сообщили Fishnews организаторы выставки, Vladivostok Boat Show начнет работу 19 мая с 10 часов утра, официальное открытие состоится в 13 часов.

Программа парусного спорта включает любительскую регату «Гонка под парусом» (19 и 20 мая, старт в 14-14.30) и регату «Молодые капитаны» в бухте Федорова (старт в 10 часов 20 мая и в 13 часов 21 мая).

Также запланированы слоттрекинговые гонки (разновидность автомодельного спорта), которые пройдут 20 мая с 13 до 15 часов. А на 21 мая с 14 до 15 часов назначены соревнования радиоуправляемых автомобилей «Тойота».

В рамках фестиваля водных видов спорта любой желающий сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Организаторы предусмотрели насыщенную детскую и семейную программы. Гостей ожидают демонстрация и ярмарка водно-моторной техники, розыгрыши от партнеров. Кроме того, ежедневно с 10 часов утра на протяжении дня будут проходить тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступает «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • В прошлом году за три дня Vladivostok Boat Show посетило около 5 тыс. человек. Фото предоставлено организаторами
  • В прошлом году за три дня Vladivostok Boat Show посетило около 5 тыс. человек. Фото предоставлено организаторами
  • В прошлом году за три дня Vladivostok Boat Show посетило около 5 тыс. человек. Фото предоставлено организаторами
    • НазадМетки: владивостоквыставка

    Похожие новости

    10 мая 2017 года

    Курировать рыбное хозяйства Сахалина будет Анатолий Макоедов

    На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.

    Камчатка намерена поднять вопрос учета уловов

    На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.

    04 мая 2017 года

    Суд рассмотрел вопрос по мере пресечения директору ТИНРО

    4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.

    03 мая 2017 года

    Приморское теруправление отменило торги по рыбоводным участкам

    Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.

    Правильная схема – путь к сохранению тепла

    Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

    02 мая 2017 года

    Отраслевое сообщество поддерживает ученых ТИНРО

    Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.

    Лента новостей

    10 мая 2017 года

    Ученые поделятся секретами добычи иваси и скумбрии

    В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.

    Россия и Марокко довольны работой соглашения

    Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.

    Сергей Лелюхин: Отрасль привыкает к биржевой торговле

    Плотная работа по направлениям публичных торгов рыбопродукцией на практике позволила выявить как недостатки, которые сдерживают полноценное использование, к примеру, инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли, так и явные преимущества, отмечает гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

    Курировать рыбное хозяйства Сахалина будет Анатолий Макоедов

    На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.

    Камчатка намерена поднять вопрос учета уловов

    На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.

    Не доставил улов «прибрежки» - лишился промыслового билета

    Часть изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве, вступит в силу с 1 января 2019 г. Эти поправки учли в постановлении об оформлении разрешений на добычу.

    Условия добычи «вишневого лосося» определили на Сахалине

    Спортивно-любительский лов симы на Сахалине будет открыт 20 мая. Возможный вылов на острове этого вида лососей составляет около 26 тонн.

    Инфраструктурные объекты поддержат на 30%

    Правительство установило дополнительный критерий отбора для инвестпроектов на Дальнем Востоке, претендующих на получение господдержки для строительства объектов инфраструктуры.

    «Родные острова» поздравили ветеранов

    Команда фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленниками Сахалинской области, поздравила ветеранов Невельского городского округа с Днем Победы. Подарки и открытки к празднику передали участникам ВОВ из Невельска, Горнозаводска и Шебунино.

    05 мая 2017 года

    Опломбирование ТСК: важно не забыть про переходный период

    Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Отрасль привыкает к биржевой торговле

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

    Максим КОЗЛОВ

    На первом плане – подготовка к путине

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

    Андрей КОВАЛЕНКО

    Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

    Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

    Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

    Виталий ЦЕЛУЙКО

    На промысле жизнь протекает интересно!

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

    Виктор АШАРИН

    Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

    Все материалы

    Крупным планом

    Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

    Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

    Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

    Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

    Все материалы

    События

    В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

    Брюссельские маршруты российского экспорта

    В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

    День корюшки удался на славу

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.