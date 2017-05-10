10 мая 2017 года

Посетителям Vladivostok Boat Show не дадут скучать

В списке мероприятий международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, – парусные регаты, семейные шоу, тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования. Новинкой сезона станет фестиваль водных видов спорта.

Во Владивостоке в самом разгаре подготовка к выставке, которая пройдет в яхт-клубе «Семь футов». Напомним, в этом году Vladivostok Boat Show станет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума.

Как сообщили Fishnews организаторы выставки, Vladivostok Boat Show начнет работу 19 мая с 10 часов утра, официальное открытие состоится в 13 часов.

Программа парусного спорта включает любительскую регату «Гонка под парусом» (19 и 20 мая, старт в 14-14.30) и регату «Молодые капитаны» в бухте Федорова (старт в 10 часов 20 мая и в 13 часов 21 мая).

Также запланированы слоттрекинговые гонки (разновидность автомодельного спорта), которые пройдут 20 мая с 13 до 15 часов. А на 21 мая с 14 до 15 часов назначены соревнования радиоуправляемых автомобилей «Тойота».

В рамках фестиваля водных видов спорта любой желающий сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Организаторы предусмотрели насыщенную детскую и семейную программы. Гостей ожидают демонстрация и ярмарка водно-моторной техники, розыгрыши от партнеров. Кроме того, ежедневно с 10 часов утра на протяжении дня будут проходить тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступает «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

