Посетителям Vladivostok Boat Show не дадут скучать

10 мая 2017 года
На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.
На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.
04 мая 2017 года
4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
10 мая 2017 года
В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.
Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.
Плотная работа по направлениям публичных торгов рыбопродукцией на практике позволила выявить как недостатки, которые сдерживают полноценное использование, к примеру, инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли, так и явные преимущества, отмечает гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.
На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.
На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.
Часть изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве, вступит в силу с 1 января 2019 г. Эти поправки учли в постановлении об оформлении разрешений на добычу.
Спортивно-любительский лов симы на Сахалине будет открыт 20 мая. Возможный вылов на острове этого вида лососей составляет около 26 тонн.
Правительство установило дополнительный критерий отбора для инвестпроектов на Дальнем Востоке, претендующих на получение господдержки для строительства объектов инфраструктуры.
Команда фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленниками Сахалинской области, поздравила ветеранов Невельского городского округа с Днем Победы. Подарки и открытки к празднику передали участникам ВОВ из Невельска, Горнозаводска и Шебунино.
05 мая 2017 года
Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».