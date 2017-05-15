16 мая 2017 года

Беларусь призвали перейти на электронные ветсертификаты

Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия продукции животного происхождения, ввезенной из Беларуси. В Минсельхозе считают, что для избежания подобных ситуаций белорусским предприятиям следует перейти к электронной системе ветсертификации.

15 мая в Минсельхозе России состоялись переговоры заместителя министра сельского хозяйства РФ Евгения Непоклонова и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александра Субботина. Во встрече также приняли участие представители Россельхознадзора.

Стороны обсудили проведенные Россельхознадзором инспекции предприятий Беларуси и возможность возобновления поставок их продукции, подлежащей ветеринарному надзору. Напомним, в апреле российские специалисты проверили 18 белорусских предприятий по производству мясной, молочной и рыбной продукции на соответствие требованиям ЕАЭС. Александр Субботин передал российским коллегам комментарии к предварительному отчету по проверке, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Евгений Непоклонов проинформировал, что на текущей неделе специалисты Россельхознадзора рассмотрят эти материалы, а также подготовят отчет по итогам очередной инспекции предприятий Беларуси, которая проходила со 2 по 5 мая.

Замглавы Минсельхоза РФ обратил внимание белорусских коллег на продолжающиеся случаи выявления несоответствий продукции животного происхождения, ввезенной в Россию из сопредельного государства. Евгений Непоклонов подчеркнул, что повторения подобных ситуаций можно избежать, если белорусские предприятия перейдут к электронной системе ветеринарной сертификации, которая позволяет отслеживать историю продукции, а также прозрачность ее поставок.

Александр Субботин заметил, что на этой неделе белорусская сторона начинает тестирование государственной информационной системы «Меркурий». Говоря про нарушения, зафиксированные в первой половине мая, представители республики пообещали в кратчайшие сроки провести расследование и проинформировать о его результатах российских коллег.

Fishnews