16 мая 2017 года

С жаберными сетями пора наводить порядок, считают в Росрыболовстве

Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Использование жаберных сетей – актуальный вопрос, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Ограничения по их применению будут введены уже в нынешнем году, сообщил Fishnews замглавы ведомства. Регулирование будет осуществляться через региональные комиссии по анадромным.

Параллельно планируется проработать вопрос об альтернативных орудиях лова, так как в некоторых районах из-за природных особенностей нельзя вести добычу ставными неводами, – такое поручение уже дано специалистам, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Вопрос использования жаберных сетей он поднял в рамках Дальневосточного научно-промыслового совета, заседание которого проходило 12 мая во Владивостоке. На встрече представителей власти, бизнеса и рыбохозяйственных НИИ подробно рассматривалась подготовка к лососевой путине.

По теме жаберных сетей выступила врио директора КамчатНИРО Нина Шпигальская. Вопрос в Камчатском крае прорабатывался больше года, отметила руководитель института. «В настоящее время специалисты КамчатНИРО совместно с территориальным управлением, министерством рыбного хозяйства пришли к единой позиции о необходимости введения ограничений», – сказала она.

Информация о возможных мерах регулирования была направлена в управление науки и образования, головной институт отрасли, он одобрил предложения и рекомендовал рассмотреть их на ученом совете, сообщила глава КамчатНИРО. Предполагается, что такое заседание пройдет в ближайшее время, причем руководитель НИИ пообещала привлечь к рассмотрению вопроса все заинтересованные структуры. Работая ранее, в институте пришли к выводу, что единой позиции от рыбопромышленных организаций нет, отметила Нина Шпигальская.

В КамчатНИРО считают: по краю нужен дифференцированный подход, но основной принцип – это все-таки ограничение использования жаберных сетей. Руководитель НИИ рассказала о мерах, которые, с точки специалистов института, необходимо применять. Это, в частности, обеспечение коридоров – расстояния между сетями в порядках, позволяющего проходить тихоокеанским лососям. В некоторых районах – запрет на применение жаберных сетей.

«Мы должны задуматься о сохранности биоресурса, и в этом плане будем наводить порядок», – подчеркнул Петр Савчук на заседании ДВНПС.

Наука проработает вопрос об альтернативных орудиях для промысла. Актуальной Росрыболовство считает и проблему использования жаберных сетей при спортивно-любительском лове. «Поэтому тоже дано поручение изучить этот вопрос и проработать. Рабочая группа, я думаю, где-то к осеннему заседанию ДВНПС подготовит уже соответствующие предложения», – сказал замруководителя ведомства.

Fishnews