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В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко и директора российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу МОРИ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Делегация Японии отправится на Курилы

В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Развитие экономических связей и гуманитарных обменов между Сахалинской областью и Японией обсудили на встрече, которую провели в Южно-Сахалинске губернатор Олег Кожемяко и директор российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу Мори.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, рассматривалась тема организации совместной российско-японской хозяйственной деятельности в Южно-Курильском районе. В ближайшее время японская бизнес-миссия, состоящая из представителей правительственных кругов, бизнесменов и экспертов, посетит это муниципальное образование. Предполагается, что зарубежная делегация ознакомится с возможностями по участию в проектах по развитию марикультуры, добыче и переработке водных биоресурсов, защите окружающей среды, медицинскому обслуживанию населения, дорожному строительству.

На встрече рассматривались также вопросы, связанные с осуществлением безвизовых обменов, увеличением туристического потока между пограничными регионами РФ и Японии, укреплением гуманитарных связей.

Оборот внешней торговли между Сахалинской областью и Японией составляет более 4 млрд долларов в год. Крупные японские компании активно участвуют в начинаниях по добыче углеводородного сырья на российском шельфе и его переработке, ведут работу над проектами по строительству газовой инфраструктуры. Активно развиваются культурные и спортивные связи, отметили в пресс-службе.

Напомним, что о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в декабре. По итогам апрельских переговоров в Москве глава российского государства сообщил, что стороны решили сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов. «Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов», – сказал тогда президент РФ.

Fishnews

  • В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко и директора российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу МОРИ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко и директора российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу МОРИ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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