18 мая 2017 года

Камчатка ждет хороших подходов горбуши

В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.

Основные принципы организации путины на Камчатке определили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Заместитель председателя правительства края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын напомнил, что в этом году, согласно прогнозам науки, в водах полуострова планируется добыть более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

«Традиционно в нечетный год основная путина на Камчатке проходит на восточном побережье полуострова, где основным промысловым объектом является горбуша. Только в Карагинской подзоне планируется добыть порядка 74 тыс. тонн. Кроме того, в этом году нас радует ситуация с горбушей на Западной Камчатке, к освоению здесь планируется 20 тыс. тонн, в предыдущий нечетный 2015 г. эта цифра составляла чуть меньше 4 тыс. тонн, - отметил Владимир Галицын. - Также позитивная ситуация по добыче нерки в Петропавловско-Командорской подзоне, здесь стартовый прогноз - почти 14 тыс. тонн. В предыдущие годы максимальные стартовые объемы нерки составляли порядка 12,5 тыс. тонн. По остальным объектам промысла - объемы на уровне предыдущих лет».

Зампред – министр выразил уверенность, что если прогнозы науки оправдаются, то путина 2017 г. пройдет успешно. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, рыбаки уже завершают последние приготовления к промыслу.

«Как и в предыдущие годы, вылов будет организован по бассейновому принципу. Объемы будут определяться не на отдельный рыбопромысловый участок, а на группу водных объектов. На западном побережье будет 6 групп рыбопромысловых участков, на восточном – 14», – рассказал Владимир Галицын.

Старт лососевой путине дадут 1 июня. Традиционно первыми начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. На Западной Камчатке основной промысел откроется в середине июля.

«Сроки начала рыбалки этого года практически ничем не отличаются от сроков, которые мы устанавливали в прошлые годы. Единственные изменения связаны с рекомендациями науки, но они не существенные», - отметил зампред.

Напомним, в предыдущий нечетный 2015 г. камчатские рыбаки освоили более 190 тыс. тонн лосося. В прошлом году - около 230 тыс. тонн.

Fishnews