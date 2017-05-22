22 мая 2017 года

Рыбохозяйственный совет Камчатки обсудит подготовку к путине

Организацию добычи лососевых рассмотрят на расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета 23 мая. Зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын также доложит об итогах ДВНПС.

Стартовый прогноз вылова тихоокеанских лососей для промысловых районов Камчатки – свыше 186 тыс. тонн. Наибольшие уловы ожидаются на восточном побережье – 121,5 тыс. тонн: в том числе 76,4 тыс. тонн горбуши, 24,2 тыс. тонн кеты, 17,2 тыс. тонн нерки, 2,9 тыс. тонн кижуча и 851 тонна чавычи. На Западной Камчатке, по данным ученых, рыбаки смогут добыть 65,4 тыс. тонн, в том числе 20 тыс. тонн горбуши, 13 тыс. тонн кеты, 26,5 тыс. тонн нерки, 5,9 тыс. тонн кижуча, 36 тонн чавычи, 8 тонн симы, сообщает корреспондент Fishnews.

Краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб уже определилась с ключевыми условиями проведения путины. Промысел в этом году вновь будет организован по бассейновому принципу. Сроки начала путины для разных мест традиционно разные: в ряде районов добыча будет разрешена с 1 июня.

На заседании Камчатского рыбохозяйственного совета, которое пройдет в большом зале заседаний правительства региона, будут рассматриваться итоги Дальневосточного научно-промыслового совета. 12 мая на ДВНПС делегация края представила предложения по изменению правил рыболовства: предлагается устранить административные барьеры при доставке уловов водных биоресурсов в свежем и охлажденном виде для переработки на береговые предприятия.

Также на заседании КРХС планируется обсудить проекты рыбохозяйственного кластера в регионе, проблему утилизации отходов переработки на береговых предприятиях и другие темы.

Fishnews