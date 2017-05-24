24 мая 2017 года

На Камчатке составили план борьбы с лососевыми браконьерами

Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.

В Камчатском крае прошло внеплановое заседание объединенного штаба для координации действий по охране водных биоресурсов в период лососевой путины. Штаб создан на базе Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Во встрече приняли участие руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко, советник главного федерального инспектора по Камчатскому краю АППП РФ в ДФО Вячеслав Говоров, представители погрануправления, таможни, транспортной полиции, Россельхознадзора, СОБРа и ОМОНа краевых войск нацгвардии, Кроноцкого государственного заповедника.

Участники заседания обсудили организацию взаимодействия при проведении совместных рейдов, в том числе создание объединенных групп для работы на постах, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Александр Христенко обозначил, что контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в основном на восточном побережье полуострова - в нечетный год основной промысел сосредоточен именно там.

«Также приоритетным направлением рыбоохранной деятельности являются реки Авача, Паратунка, Большая со всеми ее притоками и Камчатка, а также реки Соболевского района. Именно туда будут направлены основные силы для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Начало лососевой путины 2017 года стартует 1 июня», - напомнил глава теруправления.

На заседании отметили положительный опыт сотрудничества ведомств в путину 2016 г. По аналогии был разработан проект плана постов на текущий год. Для большей эффективности предложили выставить дополнительные посты, а также организовать проведение совместных рейдов рыбоохраны с сотрудниками Росгвардии, пограничниками и полицейскими, в том числе работниками ДПС. Участники встречи поддержали инициативу и определили количество правоохранителей для участия в мероприятиях.

Fishnews