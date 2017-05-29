29 мая 2017 года

Вопросами «сертификатов здоровья» займется рабочая группа

В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.

Возможность выработки единого порядка оформления «сертификата здоровья» на рыбопродукцию обсудили на совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в обсуждении участвовали представители управления науки и образования и территориальных управлений Росрыболовства, Россельхознадзора, Нацрыббезопасности, а также рыбопромышленных ассоциаций и рыбодобытчиков.

Сложности, которые возникают в ряде случаев при оформлении «сертификата здоровья», объясняют тем, что требования, принятые в РФ и согласованные со странами ЕС, расходятся с нормами, действующими в странах АТР (Китае, Южной Корее и т.д.).

На совещании было предложено два варианта. Первое – вернуться к существовавшей ранее практике работы экспертов Россельхознадзора непосредственно на местах рыбных аукционов (Пусан, Южная Корея). Второе – выдавать «сертификат здоровья» в виде двухстороннего документа для ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время эта инициатива Россельхознадзора рассматривается заинтересованными ведомствами Республики Корея.

Участники совещания договорились создать рабочую группу, в которую войдут представители Росрыболовства, Россельхознадзора и рыбопромышленники, чтобы отработать предложения и найти оптимальное решение.

Fishnews