29 мая 2017 года

Институты проработают ограничения по использованию сетей

Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал отраслевым институтам подготовить предложения об ограничениях использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов на рыбопромысловых участках. Речь идет об изменении правил рыболовства.

Напомним, что проблема применения жаберных сетей рассматривалась на заседании ДВНПС, проходившем 12 мая во Владивостоке. Ограничения по их использованию будут введены уже в этом году, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. На совете выступила врио директора КамчатНИРО Нина Шпигальская: она рассказала о предложениях института, отметив серьезную промысловую нагрузку на ресурс. По краю нужен дифференцированный подход, но основной принцип – это все-таки ограничение использования жаберных сетей, отметил руководитель научной организации.

Петр Савчук рассказал, что сейчас вопрос будет решаться через комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Параллельно специалистам поручено проработать вопрос об альтернативных орудиях лова, так как в некоторых районах из-за природных особенностей нельзя вести добычу ставными неводами, отметил на заседании замглавы ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоговом протоколе ДВНПС рекомендовал научно-исследовательским учреждениям Росрыболовства разработать предложения по внесению в правила рыболовства изменений, регламентирующих ограничения и параметры использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов рыб на РПУ. Также планируется, что будут предложены поправки по исключению сетей из числа орудий лова, которые разрешается применять при спортивно-любительском рыболовстве. Срок – до 1 сентября 2017 г.

Fishnews