29 мая 2017 года

Рыбоводные участки в Приморье отправили на новые торги

Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.

Извещение о проведении аукциона по распределению рыбоводных участков в Приморье размещено на сайте территориального управления Росрыболовства. Всего на торги выставлено 26 лотов. Ранее эти РВУ планировалось закрепить на торгах в декабре. Однако в мае в связи с решением суда аукцион был отменен.

Речь идет об участках для аквакультуры в разных районах, с победителями торгов предполагается заключить договоры на 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Прием заявок открылся 29 мая и завершится 28 июня, сами торги назначены на 4 июля.

Fishnews