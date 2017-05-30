О воспроизводстве рыбных запасов доложат главе ФАР

Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.

31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов .

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.

Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев .

Кадровую брешь Дальнего Востока закроют «Соотечественники 2.0» Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.

Полицейские задержали очередных «любителей осетра» В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.

Премьер поручил следить, как расходятся инвестквоты Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.

Сахалинские школьники поднимут паруса Воспитанники отделения парусного спорта в Невельске готовятся в первый раз выйти в море – практические занятия для юных яхтсменов начнутся с 1 июня. Образовательный проект реализуется при поддержке региональных властей и благотворителей, в том числе созданного рыбаками фонда «Родные острова».

Татарстан ищет инвесторов для аквакультуры Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

В Камчатском крае обновляют погранзаставы На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.

Соглашение о мерах государства порта обсуждают в Осло Участники соглашения о мерах государства порта по борьбе с ННН-промыслом собрались в норвежской столице для того, чтобы рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества. Это первое совещание сторон, отмечают в ФАО.

Приморские дайверы займутся уборкой подводного мусора В рамках Международного дня очистки водоемов дайверы Приморского края совместно с юными экологами очистят часть акватории и побережья острова Русский.

Встречайте – документы по инвестквотам Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.