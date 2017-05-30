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Начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району Роман ТОЛОК, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и спикер Заксобрания Валерий РАЕНКО. Фото пресс-службы краевого правительства

В Камчатском крае обновляют погранзаставы

На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.

В торжественном открытии нового комплекса в Усть-Большерецком районе приняли участие губернатор Владимир Илюхин, начальник Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району контр-адмирал Роман Толок, спикер Заксобрания Валерий Раенко, а также личный состав пограничного подразделения.

«Для Камчатского края это очень важное событие. Сегодня мы присутствуем при запуске «первенца» целой череды комплексов, которые будут сдаваться на Камчатке. Несмотря на то, что пограничники всегда относились с любовью и уважением к тому месту, где они служили, заставы требуют реконструкции и модернизации, фактически - нового строительства, - отметил глава региона. - В условиях возрастающей международной напряженности, в условиях, когда терроризм поднимает голову, требования к охране рубежей страны особенные, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы условия службы и условия быта тех, кто сегодня защищает границу, были достойными».

Работы по строительству пограничной заставы выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы «Государственная граница РФ (2012 - 2020 гг.)». Современный комплекс сменил объекты заставы, построенные в районе еще в 70-е годы прошлого века, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Начальник погрануправления напомнил о том, что президент Владимир Путин поставил задачи по нейтрализации угроз в Арктическом регионе, по контролю за прохождением судов по трассе Северного морского пути и обеспечению их безопасности. «Наше Пограничное управление является одним из основных объединений, которые выполняют эти задачи, - отметил Роман Толок. - Сегодня мы торжественно открываем прекрасный комплекс, который оборудован по всем техническим новшествам. Созданы благоприятные условия для службы и для проживания членов семей военнослужащих. Данный комплекс очень тяжело шел: строительство было в условиях Заполярья, ограниченная транспортная логистика, но, несмотря на это все, задачи решены. Я надеюсь, что личный состав сотрудников пограничного отделения, который будет здесь находиться, выполнять свои задачи и жить, с чувством ответственности будет относиться к данному комплексу».

На территории погранзаставы построены административный и жилые блоки на 22 квартиры, боксы для размещения служебного транспорта. На прилегающей территории установлен детский игровой комплекс и уличные тренажеры для занятия спортом. Современные технологии позволяют комплексу функционировать автономно.

«Вводится в эксплуатацию прекрасный комплекс, и здорово, что он поспел к вашему профессиональному празднику, который вы отмечали пару дней назад. Я думаю это достойный подарок, и это, наверное, еще одно подтверждение тому, что правительство страны уделяет все больше внимание укреплению и модернизации нашей пограничной службы, наших вооруженных сил. Ситуация в мире непростая и современная материальная составляющая, думаю, одно из условий, обеспечивающих успех вашей работе», - прокомментировал Валерий Раенко.

В ближайшие годы в крае планируется открыть еще несколько современных порганзастав, в частности в селах Никольское, Тиличики, Соболево, Усть-Хайрюзово.

Fishnews

  • Начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району Роман ТОЛОК, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и спикер Заксобрания Валерий РАЕНКО. Фото пресс-службы краевого правительства
  • В поселке Октябрьский Камчатского края открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. Фото пресс-службы регионального правительства
  • В поселке Октябрьский Камчатского края открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. Фото пресс-службы регионального правительства
  • В поселке Октябрьский Камчатского края открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. Фото пресс-службы регионального правительства
  • В поселке Октябрьский Камчатского края открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. Фото пресс-службы регионального правительства
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