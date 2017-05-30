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Татарстан ищет инвесторов для аквакультуры

Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

В Казани состоялось совещание по вопросу реализации Концепции создания аквакультурного кластера в Республике Татарстан. В мероприятии участвовали замглавы Росрыболовства Василий Соколов, помощник президента Татарстана Равиль Муратов, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Делегацию представителей норвежского бизнеса на встрече возглавил торговый представитель Норвегии в РФ Фроде Мо.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, власти Татарстана ожидают, что реализация проектов по выращиванию рыбы на территории республики начнется уже в течение ближайшего года. Равиль Муратов заявил, что правительство региона готово оказать масштабную поддержку в части как предоставления земельных участков и строительства инфраструктуры, так и субсидировании проектов. «В Татарстане утверждена концепция развития аквакультуры, согласованная с Росрыболовством. Сейчас мы приступаем к ее реализации, и необходимо, чтобы в ближайшем будущем у нас появились успешные масштабные проекты», – сообщил помощник президента республики.

Василий Соколов проинформировал участников встречи об основных составляющих концепции и перспективах развития товарного рыбоводства. По словам замглавы Росрыболовства, на внутреннем рынке есть ниша по форели и семге: после введения антисанкций суммарные поставки норвежского лосося сократились на 130-140 тыс. тонн в год. Это тот объем, который должен быть замещен внутренним производством, отметил заместитель руководителя агентства. «Кроме того, есть целый ряд объектов аквакультуры, которые перспективны в нашей стране. Татарстан в настоящее время предоставляет уникальные возможности для инвестирования в это направление и на системной основе обеспечивает условия для бизнеса», – добавил он.

Представители норвежских компаний-инвесторов Noras Group, Aqua Optima, Norway Seaweed поделились мнениями о перспективах развития аквакультуры на территории Татарстана. Рассматривались предложения по возможным площадкам для инвестиционных проектов, акцент был сделан на конкурентоспособности производимой продукции. После заседания участники совещания осмотрели потенциальные площадки, обсудили технические детали на территории инновационно-производственного технопарка «Идея».

Подводя итоги, Равиль Муратов отметил, что правительство республики заинтересовано в привлечении якорных инвесторов под крупные проекты и сделает все возможное для запуска новых предприятий аквакультуры весной-летом 2018 г. С этой целью будет создана проектная группа из представителей норвежского и российского бизнеса, Росрыболовства, правительства Татарстана, проектного института «Союзхимпроект», инновационно-производственного технопарка «Идея», глав муниципальных районов, на территории которых предполагается реализация проектов. До 25 июня группа должна представить проработанные проекты на утверждение президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Fishnews

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