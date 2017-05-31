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Обработка проб из залива Сиваш (Республика Крым). Фото с сайта ВНИРО

Ученые обменялись опытом по изучению артемии

Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.

Напомним, что организацию добычи артемии и ее цист обсуждали на совещании, которое проводил с регионами 13 апреля заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Была отмечена необходимость оптимизировать методику определения и корректировки объемов добычи ценного рачка.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в мае в институте прошел семинар по унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии в разных рыбохозяйственных бассейнах. В мероприятии участвовали представители Госрыбцентра и его Алтайского филиала, АзНИИРХ.

Специалисты выступили с докладами о современном состоянии и проблемах, возникающих при изучении запасов артемии и ее цист во внутренних водоемах Крыма и заливе Сиваш.

Сообщается, что в мае АзНИИРХ (с филиалом ЮгНИРО), ВНИРО и Госрыбцентр провели в заливе совместную экспедицию – участники семинара обсудили материалы этих работ.

Многолетним опытом исследований поделились с коллегами представители Госрыбцентра и его Алтайского филиала.

Рассмотрены вопросы совершенствования регламента определения и корректировки рекомендованного объема вылова артемии с учетом биологических особенностей вида, климатической специфики регионов, характеристик водоемов.

По результатам семинара его участники разработали рекомендации, которые в ближайшее время будут направлены в Управление науки и образования Росрыболовства.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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