05 июня 2017 года

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

В апреле правительство утвердило правила, по которым отечественным организациям должна субсидироваться часть затрат на новые суда взамен сданных на утилизацию. Власти надеются, что утилизационный грант поможет обновить флот, вывести из эксплуатации технически устаревшие единицы. Механизм предложен для гражданских судов, в том числе рыбопромысловых.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в мае на «правительственной часе» в Госдуме, прокомментировал тему обновления рыбацкого флота. Утилизационный грант министр назвал в качестве одной из мер, обеспечивающих доступность средств для желающих получить новое судно. Также руководитель ведомства пообещал развивать операционный лизинг через лизинговую компанию, находящуюся на балансе ОСК.

Все представители рыбного бизнеса, с которыми пообщался корреспондент Fishnews, отметили: создание государством разнообразных стимулов для обновления флота, безусловно, положительный факт. Еще несколько лет назад в отраслевых объединениях заявляли, что утилизационный грант мог бы стать одной из мер поддержки строительства новых судов. В то же время эксперты говорят о том, что в плане постройки средне- и крупнотоннажников экономически более интересны инвестиционные квоты (подзаконные акты по принципам их распределения вышли совсем недавно).

«В любом случае мы, как представители рыбной промышленности, приветствуем разработку разнообразного инструментария, который будет способствовать обновлению флота», – отмечает председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Введение каких-либо еще мер поддержки только ускорит процесс постройки и приобретения новых судов, считает руководитель объединения. И здесь возможность выбора только в плюс.

«Но если говорить о карельских рыбопромышленниках, то на текущий момент у нас судов в таком возрасте и такой степени износа, чтобы они подходили под утилизацию, нет, поэтому мы в основном рассчитываем на применение квот на инвестиционные цели», - указывает собеседник Fishnews. В то же время создание нормативной базы, сочетающей разные механизмы по обновлению флота – это правильно и хорошо, еще раз подчеркивает Илья Раковский.

«Мы достаточно давно, еще до введения инвестиционных квот в законодательство о рыболовстве, выступали за принятие такого порядка субсидирования части затрат на приобретение или строительство новых гражданских судов взамен утилизированных. Поэтому принятие постановления по утилизационному гранту совершенно своевременно. Основные опасения вызывает только то, как правила предоставления субсидии будут выполняться на практике», – комментирует представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.

Он отмечает: постановление не ограничивает сдачей судна на утилизацию только на отечественное предприятие, что позволит получить максимальную стоимость. «В противном случае, при ограничении рынка сбыта только российскими компаниями, могли возникнуть риски по искусственному занижению цены со стороны организации, осуществившей демонтаж и утилизацию оборудования, переработку отходов конструкций судна», - обращает внимание представитель холдинга.

В то же время, с учетом того что средняя цена среднетоннажного рыболовного судна составляет около 50 млн долларов, предлагаемый максимальный размер субсидии позволяет компенсировать порядка 2,5% от общей стоимости, говорит Сергей Сенников. Однако для малотоннажного судна субсидия будет иметь уже существенное значение, добавляет он.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук отмечает: самое главное, что удалось отстоять механизм утилизационного гранта для рыбопромыслового флота. По мнению заместителя руководителя ведомства, инструмент будет востребованным.

Для компаний, которые хотят получить крупнотоннажные суда, интересен механизм инвестквот. А субсидии необходимы для строительства малотоннажников, для предприятий на тех бассейнах, где осваиваются менее валютоемкие объекты, нежели, например, на Дальнем Востоке, – на Балтике, в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском бассейнах, считает замруководителя Росрыболовства. Обновлять рыбопромысловый флот необходимо и здесь помогут различные меры, уверены в ведомстве.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.