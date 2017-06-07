Россельхознадзор оказал американской икре «горячий» прием

07 июня 2017 года
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
06 июня 2017 года
Россельхознадзор предложил для обсуждения проект правил идентификации и учета животных. Под регулирование попадает и рыба в хозяйствах аквакультуры.
Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.
В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.
05 июня 2017 года
С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
07 июня 2017 года
Росрыболовство сообщило о начале работы федеральной горячей линии «Рыбоохрана России». Прием информации о нарушениях также осуществляется в территориальных управлениях ведомства.
Концепцию рыбного рынка во Владивостоке представили японскому инвестору – компании Kiyomura Corporation. Было отмечено, что несколько компаний готовы обеспечить поставки свежих уловов.
В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.