07 июня 2017 года

Россельхознадзор оказал американской икре «горячий» прием

В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.

Автомобиль с 206 кг икры горбуши специалисты управления Россельхознадзора по Белгородской области и правоохранители задержали на трассе Москва – Крым у поселка Ивня. Коробки с деликатесом были сложены в багажнике и салоне.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, у владельцев груза – жителей Ростовской области – отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию, также был нарушен температурный режим перевозки икры. Согласно маркировке, страной-производителем являлись США, получатель же находился на Украине.

В соответствии с правилами уничтожения продукции, попадающей под эмбарго, икру сожгли.

Fishnews