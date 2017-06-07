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Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы контроля за промыслом. Фото пресс-службы федерального агентства

Росрыболовство и пограничники обсудили контроль за промыслом

Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.

Замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник провел заседание межведомственной рабочей группы по проблемным вопросам в области регулирования рыболовства и госконтроля в сфере охраны морских биоресурсов. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза, Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России, ФГБУ «ЦСМС», а также Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Рассматривались вопросы, связанные с формой промыслового журнала и порядком его заполнения. Участники заседания поддержали предложение пограничников закрепить в разделе 5 формы промыслового журнала пункт, включающий номер разрешения пользователя на вылов ВБР, чтобы предотвратить фальсификацию данных, в частности, когда промысел ведут недобросовестные пользователи по двум и более разрешениям на вылов.

В отдельный блок был вынесен контроль за промыслом крабов. Пограничная служба подняла вопрос о способах учета объемов добычи краба, перевозимого в живом виде. Сейчас научные организации Росрыболовства завершают разработку соответствующей методики. В ее основу специалисты закладывают минимальный вред улову при взвешивании и учитывают процесс слива воды для получения более точных данных. Среди вариантов предлагается использование емкостей с решетчатым фальш-дном и динамометра. Планируется, что порядок учета живого краба, который устроит и рыбопромышленников, и контролирующие органы, будет готов к концу года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, члены рабочей группы рассмотрели и необходимость запрета оставлять неиспользуемые орудия лова в воде. Речь идет о добыче крабов и в Северном бассейне, и на Дальнем Востоке. Участники дискуссии поддержали предложение отраслевой науки запретить нахождение в водных объектах крабовых ловушек вне сроков действия разрешений на добычу ВБР за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Кроме того, на заседании обсуждалось внесение изменений в правила передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, неоднократно пересекающих госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также возможность отмены требования по прохождению контрольных точек при условии оснащения судов рыбопромыслового флота новейшими аппаратно-техническими комплексами контроля.

Также участники встречи обсудили возможность снятия ограничений по нахождению в воде ставных сетей при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство

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