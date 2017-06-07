07 июня 2017 года

ВНИРО согласен на обмен

Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.

В ответ на запрос Fishnews пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии прислала комментарий по судебному процессу о передаче здания института Патриаршему подворью при московских храмах Преподобного Алексия.

Как подчеркнули во ВНИРО, иск Патриаршего подворья был адресован не институту, а Росимуществу – федеральному ведомству, которое распоряжается спорным объектом (он находится в федеральной собственности). В свою очередь, ВНИРО и Росрыболовство участвовали в этом процессе в статусе сторон, не заявляющих самостоятельных требований.

В конце мая Патриаршее подворье предложило Росимуществу мировое соглашение о том, что передача здания может происходить на протяжении 6 лет.

В институте сообщили, что, согласно консолидированной с Росрыболовством позиции, такое мировое соглашение «допустимо исключительно при условии предоставления ВНИРО четких гарантий выделения альтернативного помещения, установленных федеральным законом № 327-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1226».

Напомним, здание ВНИРО строилось в 1930-е гг. специально для этого института. Однако выделенный участок находился на месте снесенного Алексеевского женского монастыря. При возведении нового здания были оставлены старый фундамент и уцелевшая часть кирпичной кладки первого этажа Крестовоздвиженского собора, относящегося к монастырю. Это и стало основанием для подачи иска со стороны представителей Церкви с требованием о передаче здания ВНИРО на основании закона о реституции.

В марте, отвечая на запрос СМИ, в Росрыболовстве заявили, что другого здания для Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии у ведомства нет.

Fishnews