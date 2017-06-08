08 июня 2017 года

Министр доложил о создании комфортной среды для бизнеса

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.

О том, какие шаги предпринимаются для создания комфортной деловой среды, министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал на «правительственном часе» в Госдуме.

«После активной работы с деловым сообществом завершается подготовка законопроекта, регулирующего неналоговые платежи, а также «дорожной карты» по снятию избыточных нормативных требований к бизнесу. Скоро будем готовы обсуждать их на площадке Государственной Думы», – сообщил руководитель ведомства.

Он также напомнил о том, что в правительство внесен законопроект о контрольно-надзорной деятельности. Ключевая задача здесь, чтобы контроль и надзор из инструмента наказания стал инструментом предотвращения нарушений, отметил глава Минэкономразвития. Он попросил парламент провести «нулевые чтения» этих инициатив.

Напомним, что тему наведения порядка в системе неналоговых платежей уже неоднократно обсуждали власти с участием бизнес-объединений. В октябре 2016 г. Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по этому вопросу. Как отмечали в Минэкономразвития, главная задача – сделать закрытый список неналоговых платежей с учетом их обоснованности и установить для них четкие правила.

Реформирование контроля и надзора – приоритетная программа. Ее паспорт был утвержден в декабре. Как сообщает корреспондент Fishnews, определено восемь приоритетных направлений. Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контроля и надзора; усиление профилактики нарушений; систематизация требований, выполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупции; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

Fishnews