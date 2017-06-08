08 июня 2017 года

Аквакультура: взгляд из садка

Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.

Помимо членов ассоциации в семинаре-совещании приняли участие представители Минсельхоза, Росрыболовства, органов власти Костромской области, Карелии, Ставропольского края, Архангельской и Калужской областей, научно-исследовательских организаций, производителей оборудования, рыбоводных кормов и ветпрепаратов.

Сейчас к индустриальному рыбоводству относят выращивание рыбы в садках, установленных в озерах и водохранилищах, водоемах-охладителях, а также в бассейнах с использованием холодной и теплой воды, в том числе с оборотным водоснабжением. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам 2016 г. из общего объема производства – 173,6 тыс. тонн товарной рыбы – 61,4 тыс. тонн пришлось на долю именно таких хозяйств. Однако структура объектов рыбоводства сильно изменилась: популярность карповых рыб заметно снизилась, а на первый план вышли более ценные и дорогие виды.

В прошлом году лидирующие позиции в хозяйствах индустриального типа занимали форель – 25 тыс. тонн – и атлантический лосось (семга) в Мурманской области – 13,7 тыс. тонн. Еще 12,5 тыс. тонн обеспечили карп и растительноядные рыбы, 7,6 тыс. тонн – марикультура, практикуемая преимущественно на Дальнем Востоке и в Крыму, 2,2 тыс. тонн – осетровые и 400 тонн – канальный и клариевый сомы. По расчетным данным, к 2020 г. объемы продукции индустриальной аквакультуры могут превысить 75 тыс. тонн, если устранить факторы, сдерживающие развитие этого направления.

Наибольшие темпы роста последние годы демонстрировало форелеводство, особенно в северо-западных регионах страны. С 2000 г. объем производства товарной форели увеличился в шесть с лишним раз. Одновременно стала очевидной зависимость российских форелеводов от зарубежных поставок рыбопосадочного материала.

«Пока наши племенные хозяйства не обеспечивают потребность товарных форелевых хозяйств в однополой рыбоводной икре и молоди, – констатировала Галина Павлович. – Ежегодно до 5 млн. штук рыбоводной икры завозится из Финляндии и других стран».

Актуальным остается вопрос с обеспечением предприятий по выращиванию форели полноценными высокоэнергетическими кормами. Импортные корма стоят недешево, а российские производители хоть и предлагают более низкие цены, пока не могут гарантировать стабильного качества. Эта проблема, которая касается не только форелевых хозяйств, обострилась после исключения из программы субсидирования краткосрочных кредитов, предназначенных в том числе для приобретения рыбных кормов.

Реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры больше всего мешают даже не недостаток финансирования и слабая господдержка, а административные барьеры со стороны различных инстанций, ведомств и инфраструктурных организаций, на преодоление этих препон уходит масса времени и денег, высказал мнение на семинаре-совещании директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов.

«Сегодня вся технологическая цепочка по строительству усложнена», – отметил он. Бюрократические процедуры, которые необходимо проходить при строительстве новых производственных объектов, длительные согласования и подготовка дорогостоящей документации отбивают всякое желание развивать производство.

С барьерами при получении водных акваторий и земельных участков для размещения рыбоводной инфраструктуры сталкиваются и члены Крымской ассоциации аквакультуры. По словам председателя совета директоров ООО «Крым моллюск-сервис» Алексея Чиркина, для выращивания черноморских устриц и мидии подходят далеко не все прибрежные районы.

«Фактически это севастопольские бухты и Донузлав, которые защищены от ветрового и волнового воздействия. Все остальное побережье – это открытая вода, где затраты по эксплуатации гидротехнических сооружений, которые выставляются для моллюсков, сильно увеличиваются», – рассказал представитель ассоциации. Однако Минобороны считает все озеро Донузлав зоной своих интересов, и убедить военных выделить часть водной глади аквафермерам не удается.

Местные администрации тоже не слишком озабочены развитием марикультуры и рассматривают землю в первую очередь как рекреационную зону, пожаловался Алексей Чиркин. В отличие от рыбаков-прибрежников, у которых по закону есть преференции в получении участков на берегу, для рыбоводов такой нормы не существует.

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