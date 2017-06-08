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Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО обсудили на совещании директоров. Фото пресс-службы ВНИРО

ВНИРО выстраивает систему координации между институтами

Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.

Координация деятельности обсуждалась на совещании директоров рыбохозяйственных НИИ, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Мероприятие провел директор института Кирилл Колончин.

Для исполнения полномочий головной научной организации ВНИРО разработал регламент, который определит порядок взаимодействия с другими институтами, подведомственными Росрыболовству. Таким образом планируется объединить потенциал научных учреждений для реализации комплексного подхода в исследованиях, координировать работы и исключать их дублирование, рационально использовать кадровое, судовое, приборное обеспечение, сократить сроки исследований и научного анализа данных, оптимизировать использование бюджетных средств – заявили во ВНИРО.

В рамках регламента определены 6 основных направлений деятельности рыбохозяйственных НИИ и координаторы в каждой сфере:

– государственный мониторинг водных биоресурсов и среды их обитания – первый заместитель директора ВНИРО Олег Булатов;

– разработка материалов, обосновывающих общий допустимый улов и его корректировки, – заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков;

– международное рыбохозяйственное сотрудничество – начальник отдела ВНИРО Александр Глубоков;

– аквакультура – руководитель Центра аквакультуры ВНИРО Ирина Бурлаченко;

– стандартизация и технологическое нормирование – замдиректора ВНИРО Елена Харенко;

– финансово-экономический мониторинг деятельности НИИ Росрыболовства – руководитель Центра финансового и экономического обеспечения ВНИРО Виталий Тончу.

Отраслевым НИИ предложено сформировать программу исследований, исходя из бюджета 2017 г. и с учетом возможного секвестирования. Также рекомендовано учитывать возникающие вызовы. Например, в связи с осолонением Азовского моря назрела необходимость изучить влияние этого процесса на видовой состав и численность водных биоресурсов. Итоговые программы ресурсных исследований отраслевых НИИ будут рассмотрены на Ученом совете ВНИРО в конце июня 2017 г.

По итогам мартовской коллегии замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил разработать Комплексную целевую программу научных исследований в интересах рыбного хозяйства РФ на 2018 – 2022 гг. В связи с этим отраслевым институтам рекомендовано подготовить и направить во ВНИРО до сентября 2017 г. свои предложения для дальнейшего обсуждения и согласования.

«Подобные селекторные совещания с участием руководителей отраслевых НИИ будут проходить на регулярной основе, и это позволит максимально повысить межинститутскую координацию при выполнении государственных заданий», – заявил Кирилл Колончин.

Результаты обсуждения в виде итогового протокола будут представлены заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства.

Fishnews

  • Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО обсудили на совещании директоров. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО обсудили на совещании директоров. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО обсудили на совещании директоров. Фото пресс-службы ВНИРО
    • НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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