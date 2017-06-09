09 июня 2017 года

Экологический субботник в Лопатино стал традицией

На пляже сахалинского села Лопатино 17 июня во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция «Чистый берег». Помимо окружной администрации организатором субботника выступает созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».

Добраться до места акции и обратно можно на своем личном автомобиле либо на предоставленных организаторами автобусах. Для участников организуют концертную программу, питание и экологические игры с приятными сюрпризами, а также лотерею, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда «Родные острова».

«Очень приятно, что акция стала традиционной, а проведение ее в Год экологии особенно актуально, - отметил президент «Родных островов» Александр Кан. - В 2016 году акция прошла впервые. Тогда было очищено 4 км пляжа: от Селезнева до села Лопатино. Акция собрала больше 300 добровольцев. В этом году ждем всех неравнодушных. Все в наших руках».

Напомним, фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей. Сегодня участниками фонда являются уже более 10 компаний из разных отраслей. В течение года на реализацию различных проектов было направлено более 60 млн рублей.

Fishnews